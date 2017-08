Carteles son amores y no buenas razones. Carteles de feria, de feria carteles. Carteles raros, carteles distintos, carteles nuevos. A mí el cartel de la feria de Almería de este año me parece la portada de un disco punk, la portada de una revista de música punk, el nihilismo, la adolescencia, el háztelo tú mismo (las portadas), las camisetas, los brazaletes, los jeans multicolores, sucios, rotos, rasgados. El cartel de la feria de Almería de este año es raro. Raro quiere decir raro, es decir, no quiere decir nada. Cuando no se sabe como calificar algo se dice que es raro. Raro o psicodélico. Es psicodélico, sicalíptico, ecléctico, iconoclasta, punki, colorista, descolorido, desangelado, desdibujado, difuminado, desenfadado. Qué raros designios habrán obrado en el elegidor o elegidores para no elegir el típico cartel de feria, el cartel de toda la vida, rancia mujer vestida de gitana con vestido rojo de lunares negros y pelo moreno con peinado con moño y castañuelas, farolillos como globos ajados de papel, siluetas de toros negros, luces y fuegos artificiales, peinetas, estoques y banderilleros. Yo jamás me había fijado en un cartel de feria, es decir, no recuerdo ninguno anterior. Los carteles anteriores no existen en mi mente, ni jamás habían llamado mi atención y este ya queda, arrogante y distinto, para la memoria. Yo una vez, junto con un amigo, diseñé una cruz de mayo para un colegio mayor de Granada, le dedicamos tiempo y buscamos motivos modernos, alejarnos de lo habitual. Era con cristales de colores o algo así. Nos dijeron, ah sois vosotros los de la cruz psicodélica. Por supuesto, la rechazaron y eligieron una cruz de flores o algo de eso. Una cruz de mayo debe ser como debe ser una cruz de mayo. Y un cartel de feria debe ser como debe ser un cartel de feria. ¿Cómo debe ser un cartel de feria? Debe ser como debe ser. Hago un repaso de los carteles de feria anteriores, peinetas, abanicos, el mar, los cacharricos, la mujer de faralaes, la Alcazaba, las olas, la mujer, siempre la mujer, las flores, las rosas. Y llego al de este año, la mujer (o no), la arrogancia, la juventud (o no). Escondidos, como un pretexto, como un juego de a ver dónde están, como una apuesta de busque los elementos que identifican el cartel con la feria y con Almería, como pues ahora voy a poner estas cosas, los cacharricos, el indalo, la Virgen del Mar, el sol de Portocarrero.