Christchurch está conectada con Wellington por numerosos medios, incluido un ferrocarril que atraviesa el mar y una extensa zona desértica. El que a pesar de tales dificultades esté tan bien comunicada con su capital es el motivo por el que le hemos puesto su nombre a esta columna. Y hemos elegido esta ciudad neozelandesa porque, estando como está en las antípodas, es seguro que está más lejos de Almería que Vladivostok. ¿Y a cuento de qué citamos a Vladivostok? Pues a que fue la ciudad elegida por nuestro anterior alcalde para "garantizar" la no llegada de obras públicas a Almería. En aquel caso se refería al soterramiento y, ahora, el actual alcalde también ha hecho una proclama en pos de la rápida incorporación de la ciudad a la red "aviaria". Dice que ve muy difícil que el AVE Murcia-Almería nos llegue en esta legislatura. Se une así a su predecesor y a una hermosa colección de políticos locales que, aprovechando que su partido gobierna en España, están dispuestos a presionar a sus jefes de Madrid hasta sacarles el jámago. Sacárselo para ellos o para no sabemos qué, porque lo que es para la ciudad y la provincia está claro que no. En las tres legislaturas precedentes del PP -ocho años de Aznar y cinco de Mariano- no han hecho ni un solo kilómetro de autovía, ni han puesto una traviesa. ¿Queremos decir con esto que no se han gastado un duro en tren o autovía? Pues no, porque hacer sí que han hecho: han tapiado las bocas de los túneles que se habían construido en los años inmediatamente precedentes, no fuera que a alguien se le ocurriera poner dentro un negocio de cría de champiñones, o bien montar una comuna "neohippie", como si Gafarillos fuera el barrio de Gracia de Barcelona. O peor aun, que algún altruista millonario benefactor -un poner, Bill Gates o Amancio Ortega- decidiera continuar la obra por su cuenta sin esperar a los cien mil euros que recurrentemente vienen consignando para el AVE de Almería los Presupuestos generales del Estado cada año (siempre los mismos, porque ningún año se los han llegado a gastar, al menos en el AVE, no sabemos si habrán ido a otros gastos).

La Mesa del Ferrocarril, Califal y los Empresarios del Sureste deberían organizar una excursión a Christchurch a ver cómo se las han apañado para conseguir el tren. Salvo que se deba a que se llama "Iglesia de Cristo".