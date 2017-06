Ciudadanía vs ciudadanos

Es un rasgo de nuestra cultura la despersonalización. Los individuos cada vez son menos individuos y nos convertimos cada vez más en masa. Muchedumbre, celebraciones multitudinarias, anulación de la personalidad individual. Claro que no podemos esperar otra cosa si los mismos medios no son otra cosa que instrumentos para comunicar a las masas. (NB: tengo una duda: ¿Son medios para comunicar a las masas que ya existen, o están diseñados para hacer masas?) Incluso la pluralidad informativa no hace otra cosa que dividir a las masas en sub-masas y dirigirse a todas ellas como si fueran un colectivo, y no como un conjunto de individuos: suponen que cada uno de esos colectivos tiene tendencias comunes y se dirigen a ellos modulando la información según esa misma tendencia. Algo de eso preparan los gurús de las redes sociales donde tallarán un perfil nuestro en base a nuestros comentarios, a las aportaciones que hacemos, a las entradas que compartimos; y una vez delineado lo que ellos entienden como nuestra manera de ser, es decir, una vez que nos han incluido en una determinada colectividad, orientarán todas las informaciones que nos hagan llegar para reforzar nuestra "personalidad" previa. La cuestión es manejarnos, seguir haciendo masa, manipular nuestras decisiones. Esto lleva a una tendencia irrefrenable a la utilización de términos abstractos. Por ejemplo, el lenguaje que utilizan en sus alocuciones algunos próceres políticos va orientados en esa misma dirección. Cuando de un colectivo quisiéramos resaltar las partes, deberíamos dirigirnos a ellos o mentarlos en plural, utilizando el nombre común aplicable a todos y a cada uno. Desde ese punto de vista es preferible hablar de los derechos de "los ciudadanos", y no de los derechos de "la ciudadanía". ¿Quién tiene los derechos en ese último caso? ¿Quién es la "ciudadanía"? Es paralelo el uso de "la militancia" cuando se quiere decir que hay que oír su voz. ¿Es que tiene voz la "militancia"? Voz tienen los militantes; éstos, en su pluralidad, en su individualidad, tienen derecho a tener opiniones divergentes. Pero una forma de anular esa pluralidad es decir que debe hablar "la militancia" como una voz única. O al menos eso querrán hacernos pensar. Y qué decir de la famosa "gente". Pero sepámoslo: como dirían los escolásticos, "ciudadanía", "militancia" y "gente" no son más que "entes de razón" con cierto fundamento en las cosas.