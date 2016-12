Concepto de estado

Siempre he tenido la curiosidad imperiosa de saber cuál es la medida, dentro del sistema internacional, que calcula los cien metros que ponen en las vallas publicitarias para llegar al centro comercial de turno. Lo he intentado de mil maneras. Con gps. Talonado. Con metro universal. Y, disculpe usted, mi querido lector, si no he sido capaz de estar a la altura. Pero no he lograrlo absolutamente nada. Sí, es cierto. La barra de medir de los cien o doscientos metros que nos indican la distancia del centro comercial, nunca he sido capaz de descifrarla. Nunca he dado en el clavo. Por lo general, siempre es el doble, el triple o el cuádruple de distancia que muestra. Quizás, es el mismo criterio que utilizan aquellos que dirigen nuestros designios, diciendo: la crisis ha terminado; la crisis ha terminado; la crisis ha terminado. Y así hasta el infinito. Sin embargo, vemos cómo la crisis no termina, sino que se antoja, aún más si cabe, como una reorganización de la masa proletaria. De la misma que llegó a creerse que todos podíamos formar parte de ese club exclusivo.

Y es entonces cuando leo el último artículo de Elsa López, con sus letras de pan con leche, proclamando el dolor de todos los hombres. Y leo sobre Alepo, sobre los niños, sobre la sangre, sobre el dolor o sobre la historia. Observo cómo el hombre es capaz de edificarse a partir de su propia descomposición. Y se me caen los párpados al suelo -a manos llenos, gritan mis arterias-. Y pienso en cómo somos capaces de recorrer todos los días esos cien metros que nos proyectan las vallas publicitarias. Y observo como los hombres salen a las calles, a propugnar un trozo de silencio para sus labios. Mientras nos siguen ahogando. Mientras nos estrangulan las ilusiones, golpe a golpe, contrato tras contrato, de quinientos euros en quinientos euros, por una mísera media jornada. Mendigamos una exigua porción. Se nos caen los peces y los panes. Nos asaltan los pájaros sobre el pecho. Y Bailamos al son de los neones, sin darnos cuenta que todo el esfuerzo que hemos realizado para ganar unos tristes y lacónicos céntimos, nos arrebatan algo que jamás podremos recuperar: el tiempo. Ese concepto físico que, aunque nos han dicho todo lo contrario, es lo único que verdaderamente nos pertenece. Es lo único que es consustancial al ser humano y que, desposeídos de ello, no somos nada. No valemos absolutamente nada.