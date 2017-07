Consultorio

Hoy hago de Elena Francis para atender peticiones de lectores, que no abundan y hay que cuidarlos. Algunos me piden que hable más de comidas; la otra noche hasta me pararon en la calle, así que, aunque esta no es una sección de recetas, allá va una fácil: tortilla de judías blancas. Es de origen catalán y me enteré de su existencia viendo una entrevista a Néstor Luján en TVE en 1995, poco antes de su muerte, en la cual el orondo y cultísimo gastrónomo se zampó una en directo. Era, ya digo, de judías blancas solas, aunque en Cataluña le suelen añadir butifarra blanca o negra. Ya en este siglo, Pedro Berrogui hizo una versión en su primer restaurante de la capital, el Iruña, donde la ponía de tapa. Me parece que mejora el original y además le da un toque almeriense. Se pueden aprovechar judías sobrantes de un guiso, cocerlas expresamente o comprar un bote (de la mejor calidad posible y enjuagando bien para eliminar el caldillo gelatinoso). La receta: se pocha un puerro bien picado en dos cucharadas de aceite virgen extra; se añaden las habichuelas escurridas, se mezcla bien y se vuelca todo en un cuenco con cuatro o cinco huevos batidos, se añaden 100-150 gramos de morcilla de Serón en taquitos y se cuaja la tortilla. En verano se puede tomar templada y, para armonizar con la morcilla, acompañarla con un vino de Serón. Yo prefiero el Saetías, un blanco joven de sauvignon blanc, moscatel y airén, fresco pero con suficiente cuerpo. Los muy amantes del tinto tienen el Didacus, también de la bodega de Diego Gea, un sirah complejo y potente, pero de buen paso de boca.

La otra petición se refiere a mi último libro "Del garum al caviar ecológico. Hitos y ritos de la gastronomía andaluza", que algunos conocidos y aficionados preguntan dónde pueden adquirirlo. No se puede porque ha sido un encargo de la Corporación Tecnológica de Andalucía para su protocolo interno, y no se vende. Pero está colgado en la web de la CTA en formato PDF y maquetación original de Manuel Manosalbas. Los interesados se lo pueden descargar gratis total en:

http://www.corporaciontecnologica.com/export/sites/cta/.galleries/galeria-de-descargas/EBOOK_Gastronomia.pdf