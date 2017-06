Imagínate en una barca en un río con mandarinos y cielos de mermelada. Alguien te llama, respondes despacio, una chica con ojos de caleidoscopio.

Cincuenta años después hay reedición con nueva remezcla y con extras, cortes y tomas desechadas, pistas básicas y todo el desmenuce posible de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, el archifamoso, y terriblemente poco escuchado por una gran mayoría, disco de The Beatles. Yo lo escuché por primera vez en 1983 o por allá, en un tocadiscos que se cerraba como una maleta y al que le fallaba un altavoz por lo que el disco en estéreo y con el vaivén de pistas en diferentes canales original apenas se escuchaban algunas voces o instrumentos. Luego lo escuché en un aparato que funcionaba bien y el principio me pareció fantástico. Tardé, no obstante, un montón en digerir el resto, me sonaba fatal, no me gustaba, estaba acostumbrado a las melodías tan pegadizas de sus otros discos anteriores que me sonaba rarísimo. Después lo puedo haber escuchado quinientas, mil o quién sabe cuantas veces y sigo escuchándolo en estéreo, con todos los matices, en aparatos bastante mejores. En mi opinión, y todavía no lo he escuchado del todo, la nueva presentación del disco se dedica a destrozar todo lo mágico que tenía. Para empezar va con una versión en mono y además, para fastidiar todo lo que se pueda pone a McCartney visto del derecho en la foto de la contraportada. En el original venía y viene con McCartney de espaldas, que no es él sino un ayudante, ya que él no estaba en la sesión de fotos. Con la edición en cd han perdido sentido los recortables que venían en el interior de la carpeta del disco y con el tamaño de la portada del cd la portada original resulta ridículamente una maraña de personajes y objetos sin sentido. Abundando en el afán de destrozar el original meten tomas y pistas de voz y algunos instrumentos de canciones como Strawberry fields o Penny Lane, que en principio iban a ir en el disco pero no fueron y por tanto nada tienen que ver con el conjunto de piezas del puzzle diferentes que encajan de maravilla. Fue realmente el primer y último disco de creatividad conjunta de The Beatles. Despojados del yeyeismo comercial y antes de que empezaran a no soportarse. Antes, todo fueron números uno, después todo fueron discos legendarios. Imagínate en un tren en una estación. Buscas a la chica con el sol en los ojos y se ha ido.