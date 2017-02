Cronograma

Lunes 23 de enero. Muere, por la mañana, Bimba Bosé, de nombre real Eleonora González. Muere en la mañana del lunes, al menos en las redes sociales, concretamente Facebook, y esta vez es verdad. A pesar de que la noticia se sabe bien avanzada la mañana los telediarios llegan a tiempo para dar la noticia con un breve flashback. A las dos en punto me preguntaba si los telediarios abrirían con su muerte, pero no. Tan solo hacen una referencia emotiva entre noticias de eventos intrascendentes, generalmente relacionados con una feria de algo o la cocina. Por la tarde ya está en la wikipedia. Se podría generar una afición consistente en ver cuanto tarda la wikipedia en subir a la misma el dato de la muerte de una persona que está en la wikipedia, una afición que sería, por cierto, morbosa, macabra y estúpida. Debe haber alguien en algún sitio lista para actualizar el estado (vivo o muerto) de una persona para que parezca que la wikipedia se actualiza sola con una conexión de datos desconocida. Pero no, seguramente alguien está pendiente de las noticias con un buscador permanente que busca muere o ha muerto y posiblemente reciba un mensaje cuando encuentre alguna búsqueda con el filtro requerido e instantáneamente lo suba, desde su móvil, en cualquier sitio, a la wikipedia y/o a todas las bases de datos a las que tenga acceso. Más adelantada la tarde se produce una polémica en twitter producto de una soez incomprensión de la realidad que subyace en las personas cuando las utilizan, consecuencia directa, en algunos casos, de un cobarde anonimato. Puente de la Constitución de 2012. Voy a ver a La Shica en el Café Berlín de Madrid y entre el público estaba Bimba Bosé. El Café Berlín es un sitio pequeño y Bimba estaba rodeada de amigos, por todos lados como un muro protector contra curiosos. La recuerdo muy alta. Viernes 27 de enero. Joaquín Sabina resucita con una nueva canción. Siempre en su línea auto yo y yo y lo que me importa soy yo y lo que dicen de mí negando ser todo lo que ya nadie dice que es. Hace tiempo que dejo de ser todo eso, y más cosas, no hace falta que lo niegue. Un regreso digno, no obstante. Sábado 28 de enero, compro las memorias de Françoise Hardy con prólogo de Diego Manrique. Son más interesantes que las solemnes escorias que escriben los hipervalorados apoyados de su cohorte de hipócritas. El libro tiene un artículo. Para la semana que viene.