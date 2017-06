Crucigrama blanco

Horizontales. Primera fila. Nombre de pila del político que tras volver con el rabo entre las piernas después de pegarse un jardazo de narices entre lo suyos y donde dijo digo dice después diego sin pestañear y que se pone ahora a hacer anuncios de dar cientos de duros a manta sin que sea demagogia y debiendo miles o millones de duros todavía y sin ser una cortina de humo. Seis letras. Horizontales. Primera fila. Nombre de pila y primeras letras del apellido del escritor que soltó en un documental sobre su persona recientemente vuelto a emitir que los fabricantes de armas necesitan que existan terroristas y que terminó aceptando un premio que anteriormente puso a los pies de los caballos y sobre el que no dijo más perrerías porque no le cabían. Seis letras. Verticales. Tercera columna. Apellido de político tachado de perdedor y ruinas que suele contestar que decir no no significa decir lo contrario que sí y que no es renunciar a decir que a lo mejor y que ahí queda eso y si no lo entiendes es tu problema y que cuando llega el ramadán se solidariza con el pueblo musulmán y comparte el sentimiento de la fiesta pero que cuando llega la Semana Santa se pierde por lo chiringuitos y si le preguntan dice pasapalabra. Siete Letras. Horizontales. Sexta fila. Nombre de partido político que plantea una moción de censura no para que se monte un circo mediático ni para hacer un brindis al sol ni para hacerse oír en los medios ni para que luego diga al menos nosotros la hicimos ni para que salga en los periódicos aunque parezca que es para todo eso nada más porque si no para qué si no tiene apoyos. Siete letras. Verticales. Tercera fila. Sexta columna. Nombre de futbolista famoso al que hacienda le saca los colores en 3D y que aún así es aclamado como qué tío y encima le chulea a hacienda y le hace más guapo ante sus fans y hasta parece más alto. Cinco letras. Horizontales. Cuarta fila. Tercera columna. Nombre de pila de periodista al que todos los problemas judiciales que tienen los miembros afines al gobierno le parecen una injusticia y todos los que tienen los que no son de gobierno le parecen vilipendiables. Seis letras. Horizontales. Octava fila. Sobrenombre de periodista al que todos los problemas judiciales que tienen los miembros afines al gobierno le parecen vilipendiables y los que tienen los que no son afines al gobierno le parecen una injusticia. Siete letras.