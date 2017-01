Cuentas de enero

Es cierto que parece que todo va a cambiar. Sí, es así. He dicho parece. Las calles nos arrojan sus estructuras de hormigón a quemarropa, mientras que los hombres se levantan continuamente con el cielo del paladar destruyéndose entre el vacío. Mientras que mis ojos, la sola luna de tu pecho que sobre mis costillas crepita, giran amargos alrededor del mundo. Así es como salen todos los días las gentes a las calles. Con el alma en un puño. Con las sienes a punto de volar en pedazos.

Nos dicen que nos subirán los sueldos. Nos dicen. Sin embargo, sus torpes y anémicos movimientos dictan lo contrario. Miramos a nuestro horizonte más próximo y vemos como una vez más nos traicionan. Nos suben la factura de la luz y enmudecen los refugiados al borde de una alambrada -nunca los he visto, pero los presiento en los ojos de mis hijos, en la luz de tus pupilas, en este irremediable dolor que me asalta todos los días puntual al no oír sus voces.

Nos suben el precio del gas y se nos mueren los niños entre las alas del sueño. Nos suben el pan, el aceite y mis ganitas locas por besarte, amor. Así es como un día más, salgo a la intemperie. Con los bolsillos vacíos y con tu nombre entre mis labios, proclamándolo entre los muros, entre el asfalto, entre la soledad de todos los hombres.

Nos dicen, dicen y dicen que pronto volverá todo a la normalidad. Que volveremos a ser los mismos, que todo fue un sueño y que es hora de despertar. Sin embargo, no es así. Nos vuelven a mentir. Nos vuelven a abandonar. Sólo están cambiando la forma con la que nos van a apretar la soga al cuello. Sólo están decidiendo el día y el lugar de nuestra defunción. Así es como se teje el capitalismo. Algunos lo llaman navidad, solsticio o desquicio de invierno, otros se aferran a la ilusión o como lo quieran llamar, o como mejor puedan conciliar el sueño cuando, tras una jornada más, se acuestan en sus camas y ven que todo fue inútil, que ya no habrá una oportunidad más.

Nos dicen, dicen y dicen que ya no somos los mismos. Nos dicen, aunque eso ya lo sabemos -no es nada nuevo-. Sin embargo, volvemos a caer en sus redes. En sus ampulosas y enfáticas manos. En sus seductoras y gratas palabras. Dicen, dicen y dicen. Sin embargo, otro año más acabamos entre las mandíbulas del silencio sin haber movido ni un solo dedo para evitarlo.