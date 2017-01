L style="text-transform:uppercase">A ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, está preocupada por la discriminación por sexo a la hora de optar a un puesto laboral. Como la necesidad aguza el ingenio, ha pensado que ni nombre, ni apellidos, ni fotografía en los currículum. Lo del apellido no lo entiendo. Apellidarse García no significa ser mujer. De la edad no ha dicho nada. Lástima. La edad es el principal obstáculo para acceder a un empleo. ¿Qué es lo que más le ayudaría a encontrar un trabajo? Esta fue una de las cuestiones que se planteó en un estudio publicado hace cuatro años por el centro Heldrich de la Universidad de Nueva Jersey. La respuesta de un mayor grupo de personas fue "ser más joven". No creo que un estudio similar en España arroje respuestas muy diferentes. Quizás incluiría junto con la edad, el enchufe. El barómetro del CIS de febrero reflejaba que un 17% de las personas encontraron empleo gracias a contactos personales.

Pero, volvamos al curriculum sin nombre o foto. Lo mismo se aprobó en Francia en abril aunque no se ha puesto en marcha; y copia lo que empezaron hace años empresas americanas. Mayormente por evitarse demandas por discriminación racial.

Para mí que la idea de la Ministra no superará esa fase, la de idea. En inglés puede ser más fácil que un curriculum sin nombre ni foto oculte el sexo del solicitante. En español es prácticamente imposible. Vean este ejemplo. Si empiezo diciendo: licenciado en Derecho ¿no creen que ya se sabe si soy hombre o mujer? Es más, aunque en un alarde se logre hacer un curriculum sin género, la segunda fase de la selección es una entrevista personal. Así que su efectividad práctica es limitada.

España ha avanzado mucho en igualdad. Pero es innegable que, desaparecida la desigualdad más evidente, resta la que se disfraza de mérito. Elegí al mejor y, vaya, nunca es mujer. Más efectivo que ocurrencias sobre el curriculum sería igualar la duración del permiso de paternidad y de maternidad y que este fuera intransferible. Si se tiene un hijo, hombres y mujeres disfrutarían permiso. No es ni la única medida ni el camino es fácil. Chocamos con el gran problema, el dinero. No está la Seguridad Social para alegrías. Más, no se trata de añadir nuevos gastos, sino de optimizarlos. Si se suprimieran tantas bonificaciones a la contratación, cuya eficacia jamás se ha demostrado, quizás hubiera espacio para medidas como esta.