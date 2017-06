Damnificados

Existen una serie de palabras que no suelen usarse en seguridad privada porque son otras las expresiones más referidas en este sector y porque nadie sabe, en realidad, que este área de trabajo es lo contrario de lo que parece. Suele conocerse como el sector de la seguridad pero en realidad es el negocio del miedo, y en lugar de ofrecer protección solo vende horas de servicio al mejor postor. Por ejemplo: "Abuso". Esa palabra es interesante. El tejido empresarial tiene una praxis contraria a la legalidad a la que se suma las acciones de los clientes de estos servicios. Esto genera un lago oscuro muy amplio que pone en juego la seguridad ciudadana. Ante esta situación, los poderes públicos apenas ejercen, de oficio, su labor de investigación, inspección y sanción, generando así un margen aún más amplio por el que los anteriores campan a sus anchas. De esta forma aparecen figuras como el intrusismo profesional y la contratación Low Cost, un escenario donde por muy poco se vende una seguridad de mala calidad. La siguiente palabra es "Damnificado".

Aquellos a los que repercute este caos son los trabajadores. Sufren pésimas condiciones de trabajo y encima portan a las espaldas los falsos estereotipos provenientes de trabajadores no pertenecientes al gremio de la seguridad privada que usurpan funciones de la misma. La palabra más adecuada para los primeros es la de "Victimas". Los vigilantes de seguridad habilitados son víctimas no reconocidas de la sociedad porque nadie les reconoce el derecho a serlo, por esos falsos clichés. Eso les hace personas muy "Vulnerables". Y por mucho que lo exijan, nadie se plantea asumir que el verdadero problema está en los clientes y empresas y que la solución parte de los poderes públicos. Por si fuera poco no cuentan con el respaldo de los medios, siendo "Ninguneadas" por todos ante el desconocimiento de lo que en realidad está ocurriendo.

Recientemente se está procediendo a la negociación de un nuevo convenio colectivo y la patronal ha despreciado con su actitud los problemas de este gremio. En Almería, la FTSP-USO se siente muy dolida por esta postura. Por ello el deseo de esta federación es dar a conocer la verdad oculta a la sociedad y gritar muy alto las palabras más significativas para los trabajadores del sector: "Victimas" del sistema, "Damnificados" por las empresas, y "Ninguneados" por todos.