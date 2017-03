La próxima semana hará 35 años que un equipo médico de Granada me diagnosticó distrofia muscular. Estuve más de un mes ingresado; lo que tardaron en descubrir qué me pasaba cuando comenzaba a subir una escalera y tenía que agarrarme a la barandilla o que tras tirarme debajo de la portería a parar un penalti no pudiera después ponerme en pie yo solo. Aquello era raro, pero aún no se le había bautizado como enfermedad rara.

Hoy hay detectadas más de 7.000 enfermedades poco frecuentes que afectan en España a tres millones de personas. Habría que apartar la palabra rara de estas enfermedades. Son raras para los médicos que no las han estudiado en su vademécum, lo son para las farmacéuticas que no ven rentabilidad económica en estos medicamentos poco masivos, y para aquellos políticos que siguen recortando en los presupuestos destinados a que la investigación mejore la calidad de vida de esta ciudadanía. Hay que saber que alrededor de 4.000 de esas enfermedades no tienen aún tratamientos curativos. Es el caso de la mía. La mayoría son degenerativas, y provoca, en muchos casos, la muerte prematura. El 28 de febrero celebramos el Día de Andalucía. Esa misma fecha es la de la conmemoración internacional del Día de las Enfermedades Raras. En nuestra comunidad autónoma los fastos blanco y verdes eclipsaron las reivindicaciones, y la difusión de las necesidades de quienes sufrimos la ceguera que nos provoca el callejón sin salida de la falta de soluciones o el interés político por hacer la luz en un túnel tan inhóspito como el de la desazón de un futuro incierto.

Los ánimos se quiebran cuando te quedas esperando que al menos los discursos institucionales del patriotismo andaluz recuerden la coincidencia y el esfuerzo que hacen las administraciones públicas por los investigadores que buscan soluciones a nuestra incertidumbre. El 85% de las enfermedades poco frecuentes son crónicas. Y de esas, el 65% son invalidantes, lo que significa que necesitamos de otras personas para sobrevivir cada día. Generalmente ese apoyo lo proporciona la familia. O sea, que alguien se sacrifica para atender al enfermo. Sacrifica un puesto de trabajo, sacrifica las relaciones interpersonales, sacrifica ingresos económicos, sacrifica momentos de ocio…, abandona el autocuidado. Así que esos millones de enfermos raros no son los únicos perjudicados; se multiplican por quienes están al lado sufriendo también este limbo contra el que revelarnos.