Electricidad en la nube

Una de las grandes compañías eléctricas de Europa E.ON presentaba un producto innovador para ayudar a sus clientes a cambiar el concepto del sistema de suministro eléctrico tradicional por uno en el que cada usuario pueda generar y gestionar su propia energía. Lo que ofrezca éste servicio, denominado Solarcloud, será producir tu propia energía y almacenarla sin límite en una cuenta virtual para consumirla cuando quieras y como quieras, una nube para almacenar electricidad. De esta forma la compañía E.ON fomenta el autoconsumo permitiendo, al que opte por esta opción, aprovechar al máximo su generación sin necesidad de recurrir a sistemas de almacenamiento. Este servicio solo estará disponible en Alemania, aunque sus detalles no se conocerán hasta el mes de abril, según han avanzado se pretende que los usuarios puedan recargar los vehículos eléctricos en su domicilio e incluso vender los posibles excedentes a sus vecinos. Para valorar el impacto será necesario conocer a fondo los detalles, ya que ahora mismo hay bastantes incógnitas, entre ellas, si el almacenamiento se producirá en kilovatios generados o en su valor equivalente en euros. A la vista de estas iniciativas podemos ver como las compañías eléctricas intentan adelantarse a la implantación inexorable del autoconsumo, ofreciendo productos que hagan que el cliente siga dependiendo del sistema tradicional y no llegue a desconectarse definitivamente de la red. Mediante estos servicios innovadores tratan de adaptarse a la evolución tecnológica ofreciendo al consumidor un tipo de energía sostenible y descentralizada. Mientras tanto en España seguimos con una regulación que penaliza el autoconsumo con el llamado "impuesto al Sol", encontrándonos en una situación incierta tras la solicitud, a finales de enero, por gran parte de los grupos políticos, de una nueva ley que derogue la normativa actual, pidiendo un modelo que no lastre el fomento de las energías renovables con cargas económicas, así como que cuente con trámites administrativos mas simplificados. Propuesta ésta que la semana pasada fue vetada por el gobierno, lo que implica que seguiremos con la normativa actual hasta que no se produzca un cambio hacia políticas mas acordes con las que se están desarrollando en Europa. Iniciativas de este tipo son las que apuntan al futuro del mercado energético pasando a sistemas más sostenibles, en los que el consumidor gestiona su propia energía pudiendo hacer un plan a medida, siendo productor y consumidor a la vez.