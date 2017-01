Gatos pragmáticosCongresos a la vistaTurre y el pacto de Gobierno

El pragmatismo da preferencia a lo práctico o útil, si se entiende en su más directa interpretación, o, tomado en su carácter filosófico, subraya las consecuencias y los efectos prácticos del pensamiento y juzga la verdad de las doctrinas por su eficacia para la vida. De ahí que importe bastante menos el color del gato que su pericia para cazar ratones, tal como proclamó Felipe González con las enseñanzas de Deng Xiao Ping. Ahora bien, la sesuda apariencia de los gatos de la imagen, negro frente a blanco o al revés, invierte el aforismo porque, dado que los dos sean diestros cazadores, el color sí debiera importar aunque solo fuese para inclinarnos por uno u otro. Los pragmáticos -no los gatos, que suelen serlo por naturaleza, sino los individuos que así se desenvuelven por distintas razones- son inclinados a los prejuicios y contradicen las bondades de su filosofía, ya que el pragmatismo se sostiene un juicio a posteriori y otorga significado a las cosas por sus consecuencias. Todo lo contrario a tener prejuicios y casi desestimar las consecuencias de que no encajen con ellos. Quizás sobre esto filosofen los dos gatos pragmáticos en el campo. / Antonio Montero Alcaide

P ARTIDO Popular y Partido Socialista tienen por delante un 2017 movido. A los cónclaves nacionales, ya complejos y complicados, se sumarán los regionales y locales. En ambos casos la situación parece superable, aunque las aguas no bajan todo lo calmas que debieran. En el caso del PP, Gabriel Amat hará lo que crea conveniente. Nadie se va a atrever a toser más allá de un resfriadillo común, si es que sucede. La cuestión es si decide seguir o no. En el Partido Socialista la cosa es otro cantar, aunque tampoco creemos que la actual dirección vaya a ser sacudida por aventureros que no cuentan con el apoyo de Sevilla.

Martín Morales está cada vez más sólo como alcalde de Turre, abandonado por algunos de los suyos. A lo largo de este año, cuando se produzca el relevo en la alcaldía tras el pacto de legislatura, habrá que ver qué sucede.