Desde hace días corre por las redes sociales el vídeo de ese senador del PP que recomienda hacer como él: mandar en la sombra y que trabajen los gilipollas. Y es verdad que somos gilipollas. Hemos votado aceptando el rescate a los bancos con 350.000 millones de euros de nuestros impuestos: ahora ellos, condenados en Europa por sus abusos con las cláusulas suelo de las hipotecas, se vuelven a amparar en el gobierno para no devolver a la gente lo cobrado abusivamente. Hemos votado a los que privatizaron la energía para luego cobrar sueldos astronómicos de empresas de ese sector. Hemos votado a los que derrocaron mediante un golpe de mano al Secretario General del PSOE antes de que pactase con Podemos, con el fin único y primordial de salvaguardar los 200.000 euros que cobran como asesores de empresas eléctricas, sabedores de que un gobierno de verdadera izquierda lo primero que haría sería nacionalizar la energía como bien estratégico. Hemos votado a políticos indignos que se confiesan en cuanto se descuidan, dicen lo que verdaderamente piensan, y se sienten élite económica y política de este país que no logra salir de la crisis, que mantiene -especialmente en Andalucía, con un gobierno socialista desde hace 37 años- unos escandalosos niveles de paro, que ha aumentado la pobreza, sobre todo la pobreza energética, y que mantiene, con el gobierno del tripartito (Pp+PSOE+C's), los niveles de fraude fiscal y de acumulación de dinero negro que refleja el hecho de que el 80% de los billetes supuestamente circulantes en España son de 500 euros. Es decir, somos unos gilipollas, como ha dicho ese senador del Pp. Seguimos siendo unos currantes, cada cual en lo suyo, honrados, cumplidores la inmensa mayoría con nuestras obligaciones fiscales y, conservadores de nuestras pequeñas y escasas propiedades, seguimos votando a estos que abusan de nuestro miedo mientras ellos se inflan los bolsillos con nuestros impuestos. Así está montado todo este tinglado. Así nos ha sobrevenido esta crisis fraudulenta, nos hemos dejado seducir por esta democracia limitada y hemos caído en manos de estos peligrosos payasos que nos gobiernan. Y como el sistema, así, ha degenerado y ya no se sostiene, ellos, tapándose mutuamente sus vergüenzas, se defienden como gato panza arriba de lo que ha de venir. Ese senador del Pp, mientras tanto, se retrata y nos retrata a todos: somos unos gilipollas. ¿Usted no?