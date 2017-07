El Gobierno cumple con Almería

Mientras que algunos no saben salir de su habitual discurso del lamento y la pena, en el equipo de Gobierno Municipal seguimos trabajando con optimismo para hacer de Almería una ciudad mejor cada día. Y sinceramente, creo que esa es la actitud que demandan los almerienses, que ya están muy hartos del permanente juego del y tú más y el y tú menos. Yo no he venido a la Alcaldía de Almería a quejarme de lo que no puedo hacer por falta de acuerdo político o por obstrucción de otras administraciones. Yo soy Alcalde de Almería para dejarle a la persona que me suceda una ciudad mejor que la que yo me encontré. Y del mismo modo que hace unas semanas anuncié que los almerienses íbamos a tener buenas noticias de cara al futuro de la ciudad, hoy puedo decir que ese anuncio se está cumpliendo. Lo siento de verdad por los tristes. Si hace unas semanas hablábamos en este mismo espacio de la rehabilitación de la antigua Estación de Ferrocarril, del desdoblamiento de la Carretera Sierra Alhamilla, del proyecto Puerto Ciudad, del anuncio de la llegada de IKEA o del convenio firmado con el Ministerio de Medio Ambiente para la recuperación ambiental del delta del río Andarax, hoy les vuelvo a hablar del permanente compromiso del Gobierno de España con Almería. Y lo hago tras la presencia esta semana en Almería de dos ministros y un secretario de Estado que nos han dejado más buenas noticias. Entre ellas quiero destacar el día histórico para el futuro de nuestra ciudad que supuso, el pasado jueves, la aprobación de un proyecto definitivo para empezar a soterrar vías del tren en la ciudad de Almería en el paso a nivel del Puche. Y se va a soterrar de la mejor manera posible, adecuando esta infraestructura a la llegada de la Alta Velocidad, para la llegada de la doble vía y, además, preparada para seguir soterrando en el futuro. En un plazo de tres meses, a partir de septiembre, la comisión técnica deberá resolver la propuesta de seguir faseando el soterramiento, de forma que podamos seguir en esta dinámica de avance respecto de un proyecto que acumula demasiados años en páginas de periódicos o minutos de radio y televisión y todavía muy pocos en los Boletines Oficiales. Y ese es el camino para hacer una Almería mejor para todos: hablar menos y hacer más. Justo lo que estamos poniendo en práctica.