Golpe al tren

El ministro de Fomento del Gobierno de Rajoy ha venido a certificar lo que ya todos intuíamos y es que nuestra provincia va a ser la única de España que no cuente con una conexión AVE estándar, sino que tendremos que apañarnos con una alta velocidad de tercera categoría. Y es que Almería será la única provincia de todo el Corredor del Mediterráneo que disponga de un AVE con una sola plataforma, en lugar de las dos con las que cuentan en el resto, un AVE ridículo y residual que no nos permitirá exportar mercancías ni plantear ningún tipo de tráfico de doble vía.

Lo más indignante es que el PP, para no invertir en Almería, dijera que los proyectos del AVE no estaban actualizados pues ello nos ha supuesto cinco años y medio de retraso en la ejecución de una obra que ya dejó en marcha el Gobierno de Zapatero. Ahora el ejecutivo de Rajoy pretende entretenernos, dividiendo y repartiendo la inversión de estos años, cuando sabe que nos la ha ido robando, presupuesto a presupuesto, a razón de 100 y 120 millones en cada anualidad, en lo que supone un atraco definitivo a los intereses de nuestra provincia.

Por otro lado, esperábamos que el ministro nos anunciara inversiones y plazos para la conexión por AVE con Granada y, de ahí, al resto de Andalucía y a España, pero el PP ha considerado que los almerienses no tenemos derecho a ello, con lo que seremos la única capital andaluza no conectada por alta velocidad con sus provincias hermanas. Además, la inversión para mejorar la red convencional hacia Granada que ahora se presenta ya tenía que haber estado hecha, pues las comunicaciones desde esta parte de Andalucía hacia el resto no pueden ser más lamentables.

Y como colofón nos encontramos con una serie de anuncios, promesas y compromisos que se vienen arrastrando desde 2015 en relación al soterramiento del paso a nivel de El Puche. Los socialistas estamos satisfechos de que por fin se suprima ese peligroso punto para peatones y vehículos en nuestra ciudad, pero esperamos que no suponga enterrar definitivamente la conexión ferroviaria con el puerto que tanto necesitamos para nuestro futuro y para nuestro desarrollo como capital de provincia.

Así que la visita del ministro de Fomento ha sido un golpe maestro a nuestras ilusiones y esperanzas para dejar de ser el fondo de saco de España, pues ahora sabemos que nada de lo prometido por el PP en materia de comunicaciones para Almería se va a cumplir.