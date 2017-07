Haciendo comparaciones

El18 de julio, coincidiendo con el 81 aniversario del golpe de estado protagonizado por Franco contra el gobierno legítimo de la República, varias ciudades catalanas amanecieron invadidas de carteles donde aparecía la imagen del Dictador con gesto altivo, adherida a la siguiente inscripción: "No votes. El 1 de Octubre, No a la República". Los autores de los carteles son los del grupo independentista República des de Baix (República desde abajo). El mensaje propagandístico de cara al referendo que la Generalitat está anunciando para el otoño, pretende identificar a los catalanes no independentistas con el general golpista y nada más lejos de la realidad. Si existe algún paralelismo entre Franco y algunos catalanes, son los miembros de la Generalitat quienes tienen algunas semejanzas. Franco hizo su carrera militar al amparo de las leyes de la República y, bajo su ordenamiento jurídico, fue ascendiendo en el escalafón hasta alcanzar el grado de General. Y utilizando el poder que obtuvo con el soporte de las normas establecidas, se volvió en contra y alzó las tropas contra el gobierno legítimo, contraviniendo la legalidad vigente de la que se había servido. Para formar el gobierno de la Generalitat se celebraron elecciones autonómicas ajustándose a la ley electoral que rige en España, que es la llamada Ley D`Hont. El procedimiento establecido en dicha ley puede dar lugar a que una mayoría parlamentaria que se obtiene dividiendo el electorado por provincias, no represente el sentimiento mayoritario de los votantes considerados en su conjunto unitario. Eso justamente es lo que ocurrió en Cataluña. Hasta Ahí, o sea, para gozar de una mayoría parlamentaria, cuando los independentistas no fueron los más votados, se aprovechan de la legislación vigente en España. Una vez conseguido el poder que les ha sido otorgado por ley, se la saltan a la torera, y convocan un referendo para separarse de España. Y todo por la patria. Donde se pone la patria no hay leyes que valgan. ¿A qué les suena? Afortunadamente en los tiempos que vivimos, no estamos para bromas y no es igual infringir la ley para convocar un referendo, que para liarse a cañonazos, razón suficiente para que no se me hubiera ocurrido comparar a los independentistas catalanes con Franco. Pero ya que lo han sacado a relucir, y puestos a hacer comparaciones, son ellos los que vulneran el estado de derecho establecido democráticamente, como lo hiciera el Dictador.