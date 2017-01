Por mucho que se ajusten al lenguaje de lo políticamente correcto, a veces se les escapa lo que les sale del alma, y después tratan de arreglar su locución espontanea y sincera, con argumentos banales. Unas veces se retractan con la excusa de que no querían decir lo que han dicho, otras nos advierten que sus palabras se han sacado de contexto, y otras se justifican alegando que se trataba de una conversación privada. Como ustedes habrán podido adivinar, me estoy refiriendo a la clase política. Por qué dicen lo que no quieren decir, pienso yo, cuando resulta mucho más fácil decir aquello que se quiere. Cuando alegan que sus palabras se han sacado de contexto resulta que siempre lo hacen tras haber proferido una frase de lo más contundente, cuyo significado no precisa añadiduras ni interpretaciones. Y tratar de minimizar unas declaraciones alegando que se hacen en privado, es una contradicción ya que es precisamente en la intimidad donde hay confianza y se dice lo que verdaderamente se piensa. Si Eugenio Gonzálvez, senador por esta provincia, hablando con un conocido suyo le ha dicho "Retírate y sigue mandando como yo en la sombre. Que trabajen los gilipollas", se entiende que es eso exactamente lo que le quería decir y no otra cosa distinta. La frase es autónoma, cuenta con un principio y un final al margen de cualquier argumento añadido, por lo que no hay salida de contexto que valga. Y como es natural, una posición de tal calibre, como la de hallarse mandando en la sombra mientras trabajan los gilipollas, no la declara un político en un discurso frente a un público desde la tribuna instalada en la plaza del pueblo, sino en un ambiente donde se puede hablar sin tapujos y con absoluta confianza. Si a eso le añadimos que se trata de las palabras de un senador, en realidad Gonzálvez no ha dicho nada que nos resulte extraño, habida cuenta del trabajo que desempeñan los senadores. Hemos visto casos de senadores que han estado días sin aparecer por la cámara, sin que su ausencia se perciba. Tesoreros a los que se colocaban en el senado, mientras que sus servicios se prestaban en el partido, y políticos veteranos a los que se les agradece los servicios prestados y se les procura una "jubilación" honrosa. Ahora bien, Gonzálvez puede dormir tranquilo, hoy que con la ley mordaza hay que medir las palabras, decir que uno se retira al Senado y que trabajen los gilipollas ni siquiera es motivo para dejar el escaño.