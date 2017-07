Miguel Ángel Blanco y las otras víctimas

Es un hecho incuestionable que hace veinte años el secuestro de Miguel Ángel Blanco mantuvo en vilo a toda España y su asesinato cuarenta y ocho horas después produjo una conmoción que dio lugar a una movilización como no se había producido hasta entonces por ninguno de los crímenes de ETA. Está claro que el asesinato de Miguel Ángel Blanco marca un antes y un después en cuanto al terrorismo de ETA se refiere, su figura se ha convertido en un símbolo y en su nombre se ha creado una fundación. Que a los veinte años se le recuerde con un homenaje es natural. Manuela Carmena que no es una política profesional y no está resabiada, en lugar de actuar mirando para la galería, ha dicho lo que pensaba y ha planteado que colocando una pancarta con la imagen de Miguel Ángel se singularizaba el acto que a su parecer se debería de hacer extensivo a todas las víctimas de ETA. Se puede coincidir o no con el planteamiento de Carmena sobre la manera de participar en el homenaje a Miguel Ángel, pero en ningún caso sus palabras merecen los insultos que le han propiciado dirigentes del PP, llamándole miserable, infame o filoterrorista. Han pasado veinte años y conviene que el tiempo no borre la realidad identificando a ETA como la organización que asesinó a Miguel Ángel Blanco. Reducir el terrorismo de ETA en torno a una víctima, por mucho que represente, no refleja lo que la banda terrorista significó, matando a diestro y siniestro, de manera indiscriminada, unas veces poniendo el punto de mira en una persona concreta, otras apuntando a los miembros de un colectivo determinado y otras colocando un explosivo para matar al azar sin hacer distinciones. Teniendo en cuenta esos extremos el Ayuntamiento de Madrid desplegó una pancarta con el siguiente mensaje: "En el 20º aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco, Madrid con todas las víctimas del terrorismo". Y por tener un recuerdo, junto a Miguel Ángel Blanco, para quienes fueron asesinados: por llamarse Francisco Tomás y Valiente, por pertenecer al gremio de los empresarios vascos, por dedicarse a la política en partidos que no son nacionalistas, por ser miembro de las fuerzas armadas en cualquiera de sus cuerpos, o simplemente por ir a un centro comercial a hacer la compra, Manuela Carmena, presente en el acto, fue abucheada. Yo, a diferencia, comparto el contenido de la pancarta del Ayuntamiento de Madrid y me solidarizo con su alcaldesa, abucheos incluidos.