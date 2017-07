Mirando al mañana

Diario de Almería cumple diez años. Los aniversarios mezclan, como en el poema de T.S.Eliot, memoria y deseo. Memoria, recordando lo que se hizo; deseo, pensando lo que se hará. Encontrar un equilibrio entre ambos no es fácil. En este aniversario miro hacia atrás y creo que esta columna ha tenido, demasiadas veces, su punto central en el pasado. Tiene su explicación y, no sólo, la de que me hago mayor. Cuando Diario de Almería publicó su primer número, la tasa de paro rondaba el 10% y las personas con empleo las 317.000. A partir de ahí un repaso de la hemeroteca de este medio es un viaje primero desde la pérdida, empleos, viviendas, ingresos, a la recuperación. Era natural mirar atrás y preguntarse cuanto faltaba para volver al nivel de 2007.

Al final descubres que, efectivamente, teníamos el centro de nuestra vida en el pasado, y que un almeriense de diez años cuando nació Diario de Almería hoy tiene 20. Su memoria respecto al período anterior a la crisis es confusa o de referencia. ¿Recuerdo porque lo viví o porque me lo contaron? Es una nueva normalidad y en ella han crecido. La crisis es, casi, un tema al final de su libro de Historia. La pregunta ya no puede ser cuando volvemos a 2007, sino ¿Cómo de sostenible será el crecimiento? Miramos atrás y decimos: en 2007 el 24% de la población ocupada de Almería trabajaba directamente en la Construcción. Entonces estalló la burbuja inmobiliaria en la venta de viviendas. Bien, ahora tocaría responder ¿cuándo estallará la burbuja inmobiliaria en el mercado de alquiler de viviendas? ¿Puedo irme a estudiar a Madrid, donde hay alquileres normales a 1.000 euros?

Recordamos los años de la pérdida de empleo, cuando la tasa de paro llegó al 38% y la de empleo retrocedió unos diez puntos. Ahora con un 21% se sitúa al nivel de 2008. ¿Cuánto tiempo se mantendrá el turismo en su nivel actual? No se trata de adivinar cuando volvemos al tipo de empleo y salarios de 2007, sino cual es el sueldo que permite vivir con dignidad. En ese nivel estamos. La recién publicada encuesta de salarios dice que en Andalucía ganamos un 8% menos que la media española y que, dentro de la propia Andalucía, los empleos cualificados ganan lo mismo que en el conjunto de España, por tanto, la diferencia recae sobre los empleos medios y bajos. Por delante un año de nuevos retos, de nuevas preguntas que exigen diferentes respuestas.