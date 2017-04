A los que ofrecen su vida por España, muchas gracias. Sí, gracias a todos los hombres y mujeres que han dado su vida por este país durante estos cuarenta años de democracia, por supuesto, a quienes nos precedieron en la fe de la unidad de España, pero atendiendo a lo más reciente a quienes no pudieron disfrutar de sus hijos/as, familia, amistades y compañeros: Policías Nacionales, Guardias Civiles, Militares y demás funcionarios incardinados en el ámbito de la Función Pública con funciones de seguridad y orden público.

Hace unos días sucedió un hecho en el Cámara Baja fuera de todo sentido humanístico, por no decir fuera del sentido común de convivencia democrática y social en un país que pretende situarse como pilar fundamental de entendimiento fraternal con los países hermanos hispanoamericanos y otros vinculados por la historia con este país. Pero vivimos tiempos en que todo se ha vuelto del revés, una involución permanente hacia el pesimismo cultural en un futuro mejor, queriendo que nos olvidemos de nuestras huellas en Europa y América, y cambiando nuestras tierras, pueblos, historia y tradiciones.

Todo nos debe de preocupar, claro que sí, faltaría más; pero de igual forma, por qué no se preocupan las máximas instancias gubernamentales y otras situadas en los llamados poderes "fácticos" o "mediáticos" por aquellos que ofrecieron su vida por España, es decir por todos los españoles, y muchos otros que siguen ofreciéndola todos los días, no acogiéndose esta actitud, incluso mal remunerada, en el regazo de la Patria con el sentido de respeto y consideración ante el sacrificio que prestan, no solo ellos o ellas, sino sus propias familias, que algunos casos no volvieron a verles como sucedió, entre otras situaciones, con el Yak-42.

No se debería desde posicionamientos ideológicos arcaicos y en el hemiciclo de San Jerónimo u otros de la asimétrica y plurinacional soberanía popular exhortar a quienes ofenden con sus actuaciones ilícitas y amorales a quienes sirven y ofrecen su vida por España, y que en vez de ser homenajeados y darles un agradecimiento, hay días que nos acostamos y despertamos con actitudes faltas de toda ética y moral en las que otros parecen pensar más en los que ofrecieron su vida contra nuestra querida y agradecida España. En unos días la Semana Santa y queremos seguir manteniendo una historia, una lengua, una cultura y una fe.