Nazis y bandera de Almería

Tal vez no había transcurrido ni una hora desde que el pleno del Ayuntamiento de Almería había aprobado una moción del PSOE, en la cual se instaba a homenajear a las víctimas del bombardeo nazi del 31 de mayo de 1937, cuando en la Diputación provincial se hacía justo lo contrario. La moción de los socialistas, que contó con el respaldo del PP y de Izquierda Unida, y con la abstención de Ciudadanos, fue defendida por el concejal Cristobal Díaz dejando claro que lo que se condenaba era la acción de un país extranjero contra la población civil almeriense. Pues bien, el pleno de la Diputación de Almería daba luz verde con el único voto del PP, a la nueva bandera provincial que sustituye a la actual, la que cuelga del balcón de la calle Navarro Rodrigo, la que tienen los diputados en su despacho, la que se iza en el Día de la Provincia, y a la que se le rinden honores. Y se trata ésta, de una enseña propuesta por un grupo cuyo fin es separar Almería de Andalucía, un grupúsculo alimentado por ciertas instituciones, falseando la historia misma de esta tierra hasta extremos esperpénticos.También fue una potencia extrajera, en este caso Génova, la que en alianza con otros Estados extranjeros, arrasaron Almería con un único fin. Para los genoveses lo importante era acabar con nuestro puerto, siendo para ellos el tema de la religión era solo una excusa con la que recabar apoyos militares. La población almeriense autóctona -hay que recordar que había un Camino de Santiago desde aquí, que había obispos… y que por tanto los cristianos eran tan almerienses como los musulmanes y los judíos- logró recuperar el poder en una década y expulsar a los invasores. Sí, invasores, porque no tenían más fin que ese, la rapiña, como se deja bien claro en todos los textos históricos. A nadie se le ocurriría rendir honores a quienes bombardearon Almería, porque por muy fascista que se sea, por muy franquista, cualquiera entiende que aquellos almerienses eran, ante todo, almerienses, más allá de cualquier ideología o religión. Por la misma razón no se entiende que haya quienes aplauden que Almería luzca como propia la bandera de quienes un día la arrasaron… y por cierto, se volvieron a su país luego, dejando aquí solo la destrucción. Quienes se identifiquen con las víctimas del bombardeo nazi no pueden más que identificarse con aquellos otros almerienses invadidos por los genoveses, que sembraron de sal y muerte nuestra tierra, que robaron y saquearon. Pero más allá de estos razonamientos, sorprende la sumisión con la que los pueblos de la provincia han aceptado que se les imponga como bandera la de la capital, en un gesto de centralismo inusitado.