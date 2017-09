Paseo peatonal: ensayo general con todos

Pide el alcalde de Almería ideas para "mejorar" la feria de la noche. Entrecomillamos porque dice que ha estado muy bien, y en nuestras cortas luces entendemos que lo que está muy bien mejor es no tocarlo. El caso es que cada vez que han cambiado el ferial de sitio la cosa ha ido a peor. El cambio siempre ha sido hacia el este, llevándole la contraria a la globalización, que circula al revés. Claro que, hacia el oeste sólo tenemos el cerro con el castillico de San Telmo. ¡Ay, de aquellas ferias en el Muelle! Si seguimos desplazando la fiesta hacia el este acabaremos junto a la ermita de Torregarcía y menudas romerías se podrán montar, no solo en enero sino durante todo el año (Romería grande y Romerías chicas y medianas, igual hacen los del Rocío).

Lo cierto es que un ferial tan alejado de la inmensa mayoría de la población no favorece la asistencia. Y así han ido dimitiendo de la feria de la noche casetas, caseteros y hasta los chicos de las discotecas, a los que les viene mejor liarla en los múltiples pubes y discotecas del centro abiertas hasta el amanecer, donde además tienen la ventaja de poder dar por saco a los vecinos, a ver si se van de una vez y le dejan el campo libre del todo a la "industria del ocio". Dinamizar el casco histórico, le llaman a eso. "Dinamitar el casco histérico", decimos los sufrientes. En esa misma onda está hacer el Paseo peatonal. En esta feria hemos disfrutado de un ensayo general con todo de un Paseo popular, de pleno disfrute ciudadano, a satisfacción de los populistas de los partidos políticos, que son casi todos (partidos, militantes y simpatizantes). El Paseo, es verdad, ha estado muy animado, pero también invadido de grupos electrógenos, grúas colocatoldos estacionadas allí toda la Feria, montañas de cajas de bebidas sobre las aceras para proceder a su reparto…y un follón de tráfico más que regular en los alrededores. El de la plaza de San Pedro ha sido épico. Otrosí, la oposición en bloque, más o menos compacto, quieren más chiringuitos en el centro, incluido el Paseo. Pues nada, volvamos a la estampa cutre de hace pocos años cuando los chiringos impresentables daban la nota en el Paseo. Eso sí, este año no hubieran dado tanto el cante porque como no había alumbrado extraordinario no se hubiera visto la mierda.