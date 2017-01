Pregúntate 2017

C REÉIS que algo ha cambiado? Por estas fechas la gente continúa apuntando cosas que desean y quieren cambiar para el recién entrado 2017. Pero todo el mundo, en especial todo el que tenga alguna responsabilidad para con este país, olvida incluir a la cabeza de su lista las cuatro palabras más importantes: "Aprender de mis errores". Es algo que el que firma este articulo nunca ha hecho y he sido como el gobierno, al fin y al cabo, usando el final de una etapa y el comienzo de otra para usar la excusa "venga, borrón y cuenta nueva". Y creedme, nunca llega esa cuenta nueva y si lo hiciese estaría cargada de tasas e intereses que volverían a endeudarnos hasta la próxima vez.

¿Cuál era nuestra cuenta anterior? La corrupción se había convertido en alma y cuerpo del ser humano medio, y los imputados (o bueno investigados según la nueva reforma) caminaron libremente a lo largo y ancho de una igualdad legal que ellos crearon. El famoso "cambio" era únicamente una palabra que decoraba un eslogan político incompleto: "El cambio es posible" … "Pero no nos interesa". Las empresas privadas continuaron absorbiendo y patrocinando servicios que pudieron ser de excelente calidad sin su "ayuda interesada" si los gobernantes se hubiesen preocupado más por el país que por sus sensacionalistas debates a cuatro bandas sobre quien lo hizo peor. Se realizaron una veintena de estudios sobre medio ambiente, energías sostenibles, educación y cultura que únicamente valieron para sumar y seguir llenando un saco de plena ignorancia y egoísmo… No os equivoquéis, hasta este momento únicamente estoy hablando de 2015; vayamos a 2016 y a la famosa pregunta ¿Qué ha cambiado? Los políticos continúan sin disculparse y aún existe un gobierno sin dimisiones importantes. Las entidades privadas continúan engordando sus inversiones y en una etapa donde todo el mundo pierde, ellos parece que continúan ganando o conservando al menos. La tierra continúa muriendo y las buenas iniciativas para la existencia de un mañana, no únicamente a nivel medioambiental sino también educacional y cultural, caen en la red de un cinismo público como consecuencia directa de que nos hicieron creer que un cambio era imposible.

Se bien que alguno piensa que ha habido cambios, pues la situación laboral es mejor que hace un año y al igual ocurre con la situación económica. Pero ¿Qué intentas venderme? Pues claro que la situación es mejor que cuando estalló la burbuja que nos ocultaron durante años hasta que fue lo suficientemente grande para asfixiarnos a todos. La economía tiene etapas y lo mismo que cae puede crecer gracias al trabajo, gasto, y sufrimiento del trabajador medio, pero esto es algo natural en cualquier desarrollo económico.

Veréis no trato de ser negativo sino realista y haceros reformular una pregunta que hasta el momento no se ha hecho de forma correcta. Pues esta no debería ser ¿Qué va a cambiar de la situación? Sino ¿Qué puedo hacer para cambiar la situación? Este mínimo replanteamiento lo es todo, pues la base del mismo es aprender de nuestros errores. Este 2017 es hora de invertir en nuestras propias iniciativas y en las ideas de otros que nos hagan confiar en otros planes de educación, apoyarnos en energías renovables, lucrar al pequeño y medio negocio local e incluso como ya ha funcionado en otros lugares como Bristol (UK), crear una moneda para las transacciones locales que quite poder al dinero en general.

Creedme si os digo que la caída de una mala situación e incluso de un mal gobierno no se hará desde un meeting político ni un debate televisivo, sino desde el trabajo por un mundo autosuficiente que no necesite de nada más que del ciudadano para su sostenimiento. Pues el poder de los que creen que saben que es lo mejor para el país, recae sobre la idea de que sin ellos no puede hacerse. De la misma forma que no defiendo la anarquía, a pesar de que una mala interpretación os haga creer que lo hago, tampoco defiendo que pueda existir un único gobierno que interfiera en justicia, educación, cultura y medio ambiente… Este es nuestro año y no ganaremos desde las barricadas de una lucha de popularidad, sino desde las consecuencias de cambios reales que debemos hacer, y que nos hagan a cada paso un poco más independientes de las mentiras y malas decisiones de entidades privadas y políticas. Feliz año nuevo 2017 y una feliz libertad a todos.