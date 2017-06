El primer acuerdo que han adoptado PSOE, Podemos y Ciudadanos ha sido la reforma de la RTVE para impedir que siga siendo la emisora del PP. ¿Para cuándo un acuerdo similar en Andalucía sobre Canal Sur? Y no sólo por el tratamiento que las noticias y los partidos reciben en los informativos, que también, sino por la calidad de los programas, la mayoría dedicados a la copla, a las sevillanas, al fomento del turismo rural o de playa, al cotilleo, y un tan estúpido e inútil etcétera que da pena que se gaste el dineral que se gasta en esas tonterías. Un acuerdo entre partidos que eleve la calidad e independencia de los medios de comunicación estatales también debería afectar a los locales: son malísimos los seudodebates políticos que se montan en Interalmería, y no solo por los limitados medios técnicos y el bajo nivel de los intervinientes como comunicadores, sino por la escasa variedad de estos. Ideológicamente, digo. Lástima, pues me consta que hay unos profesionales magníficos que desearían algo mejor para el televidente local y provincial, y no han perdido de vista en ningún momento que la emisora se ha montado con el dinero de todos los almerienses.

Mientras tanto, nos vamos distrayendo con la Mesa del Ferrocarril y el traslado del Monumento a los Coloraos, y nos enteramos de que se va a construir un Ikea en los terrenos del Grupo Carrida en la cabecera de la Rambla de Belén, junto al centro comercial que proyecta este grupo inversor que preside José Luis Carrión. Quien, por cierto, se comprometió hace pocos años, cuando mandó destruir las llamadas Cuevas de Conan -unas viejas canteras luego usadas como polvorines donde se rodaron escenas de la película Conan el Bárbaro en 1981-, se comprometió, digo, ante una asamblea de la Plataforma Salvemos la Molineta a conservar la llamada Cueva de la Columna, parte integrante del Canal de San Indalecio, hoy declarado -y la cueva también- BIC. No hay motivo para dudar de que tal compromiso se mantenga. Por lo demás, bienvenido sea Ikea y todo el que cree puestos de trabajo para nuestros parados. Por cierto que en el viejo cortijo que hay en el centro de la explanada existen unos antiguos grafitos que quizá convendría estudiar antes de demolerlo.

Bueno, pues todos estos asuntos deberían ser tratados tanto en Canal Sur como en Interalmería con la profundidad y la pluralidad que merecen. Pero hace falta un acuerdo.