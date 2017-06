Reacción y acción

Se mire como se mire los dos años de gobierno de Susana Díaz dejan a Andalucía en una situación de fragilidad y muy lejos de los niveles de bienestar que disfrutan el resto de comunidades de España. Alejados de esa convergencia, conseguida por otros, es inevitable no pensar en las consecuencias generadas por la parálisis del ejecutivo andaluz, las idas y venidas de la presidenta, los incumplimientos históricos en obra pública de los que han sido testigos los andaluces. Dos años perdidos que, por mucho que se intente retroceder el reloj del tiempo, no volverán y nos muestran una radiografía actual con un aumento de la brecha diferencial en materia sanitaria, educativa y política social donde las restricciones presupuestarias, la falta de respuesta y falta de ejecución hacen que Andalucía suspenda por aumentar los índices de fracaso escolar, listas de espera sanitaria y el déficit de camas hospitalarias por habitante. La mayor preocupación está en no poder rebajar el diferencial de paro para igualarnos a la media del conjunto de Comunidades españolas. La tasa de paro andaluza se sitúa en el 28,25%, siendo la más alta de España con casi 10 puntos por encima de la media. Es urgente revertir las prioridades y marcar nuevas políticas de empleo que den una mayor oportunidad a los jóvenes y, sobre todo, ejecutar esos 1.063 millones de euros previstos que están sin gastar. No pueden negar la evidencia de los años en 'dique seco' deben de frente a ello y empezar a cambiar. Sepan que los andaluces sufren un fuerte agravio fiscal con impuestos injustos como el de Sucesiones y Donaciones y denotan el déficit de infraestructuras y obra pública donde se arrastran incumplimientos de más de tres décadas, siendo ejemplo de ello la Autovía del Almanzora o el Materno Infantil en Almería. Los andaluces no se merecen que, aún pagando en su recibo el canon del agua, sigan sin ejecutar las obras urgentes en materia de depuración o saneamiento. No sé si se debe a errores de cálculo de una presidenta, que se veía en Ferraz, o a la falta planificación, pero lo cierto es que esta semana hemos visto a Susana Díaz deslizarse con propuestas 'sacadas de la chistera' que no tiene contrastadas ni con el sector empresarial, agentes sociales o colectivos, como las matriculas gratis o el Comisionado de la Memoria Histórica que, tuvo que rectificar. Y todo ello, con el fin de intentar lavar su imagen rápido. Ese mismo error de cálculo le ha llevado a optar por un cambio de gobierno que no deja de ser una más que una operación maquillaje. El debate de estado de la Comunidad, donde Juanma Moreno proclamó su liderazgo con ideas y proyectos para Andalucía, se vio a una presidenta cansada y ello precipitó esta crisis de gobierno. Aún así demos tiempo al tiempo eso es algo que aprendí de las reflexiones de Antonio Maillo que, aunque con diferencias ideológicas, hizo sobre la presidenta andaluza al decir ni más ni menos lo que pensamos todos de ella. Balances como éste son un punto de inflexión para hacer virar el rumbo y devolver a Andalucía al lugar que se merece. Es tiempo de reacción y acción.