Reforma laboral discreta

Cuando sigues las noticias sobre el Congreso, crees vivir dos realidades paralelas. Una, la de los abnegados diputados socialistas, dispuestos a hacerse perdonar cada minuto el pecado de la abstención y sobreactuar. Y, otra, discreta, que no deja que lo importante se les escape. La primera celebra la aprobación de proposiciones no de ley sin el apoyo del partido del Gobierno como rotundos triunfos. Triunfos rotundos que mueren al final del día. Podrían aprobar una dirigida a restaurar el imperio mongol y el resultado sería el mismo. Pero miren, el martes día 21 también se aprobó una proposición no de ley. A iniciativa del Grupo catalán -antes de la independencia les va a dar tiempo a cambiar la legislación laboral española- Después fue reelaborada junto al PP. Se aprobó con el voto a favor Ciudadanos y los nuevos muy mejores amigos del PNV. Plantea como objetivo que el Gobierno cree la mochila austriaca: No es un equipamiento para ir de excursión, sino algo mucho más serio: un nuevo sistema de indemnización por despido. Se fijan de plazo antes de 2020. Su futuro, por tanto, es tan incierto como muchas de las proposiciones de ley y la legislatura en sí. Pero es importante, porque demuestra que hay quienes tienes unos valores y de ellos extraen sus políticas. Otros, el ala izquierda, también los tuvieron y constituyeron el marco dentro del que articularon y priorizaron las suyas. Ahora se conforman con reaccionar a las ideas de conservadoras, apostando por reformas de sus reformas.

El marco que une a todos los conservadores de las regiones y nacionalidades del Estado, es que "la excesiva temporalidad se debe a una elevada protección frente al despido". Así reza la exposición de motivos de la proposición. Y es de solo hace una semana. Lo de siempre. No está en que se hagan contratos temporales en ocupaciones indefinidas. Es el coste del despido. Si es por causas objetivas la indemnización es 20 días por año, y el improcedente 33. Les parece mucho. Su voluntad declarada es aliviar a las empresas de los costes del despido pero manteniendo los derechos de los trabajadores. ¿Cómo hacer eso? En Austria el empresario aporta un porcentaje del salario a ese Fondo. ¿Qué se le despide? Pues su mochila es su indemnización. Al final verán, uniremos contratos temporales a tiempo parcial indemnizados con la mochila, porque 12 días también es excesivo.