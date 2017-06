Robe el puro

Robe Iniesta, el líder, cantante, guitarrista y único miembro original de Extremoduro ha prohibido grabar o echar fotos con móviles en sus conciertos. Robe lo ha dicho a su manera franca y directa: Pide a la gente que no dé por culo en los conciertos con los móviles. Robe es un antinormas, un antisistema y un antiprohibiciones y sobre todo, un ser emocional y cree que los conciertos son emociones, catarsis colectiva. En la catarsis colectiva del señor antinormas y antiprohibiciones Robe habrá no obstante unos seguratas que si en medio de la catarsis te pilla grabando o echando una foto con tu móvil (desechamos ya hacer fotos con cámaras de fotos), amablemente te invitará a borrar las fotos, te dirá que no eches más y si no le haces caso te invitará a salir del concierto. Si te niegas, en medio de la euforia de la catarsis, porque a lo mejor te has tomado algunas birras y te has fumado alguna cosa (algo que es raro que pase en un concierto de rock pero que a lo mejor pasa) pues el segurata llamará a otros seguratas y te echarán de la catarsis con cajas destempladas donde se tercie. Y así con cada uno de los miles de seguidores de Robe. También tiene observaciones sobre cuando la gente debe aplaudir, cuando debe cantar, cuando debe bailar, cuando debe o no sacar mecheros y cuando debe o no sentarse o estar de pie. Lo de sentarse o estar de pie tiene su razón de ser porque los conciertos de la gira de Robe son en teatros y auditorios y claro, hay que estar sentado, calladito y sin moverse. Para entrar en catarsis, claro. Robe habrá previsto, digo yo, que unas letras luminosas digan en el momento adecuado: aplaudir ahora, parad de aplaudir ahora, bailar un poquito, moved las manos, ahora, ahora es el momento de los mecheros. Los seguidores de Robe siempre piensan lo mismo que él y si Robe dice en el siguiente concierto que sus fans deben hacer genuflexiones todo el mundo debe hacerlas o segurata que va para allá a hacerte la catarsis. Lo de sexo, drogas y rock'n'roll era sólo para los primeros conciertos de Robe, cuando todo era descontrol, algo que coincide con la época en que Robe hacía buenas canciones, justo las que quiere el público que toquen en sus catarsis. Ya sabéis, calladitos y sin hacer nada, si no el tito Robe se mosquea y os dice: o estais calladitos y sin moverse y entráis en catarsis astral o me voy y os dan por el culo. Larga vida al rock'n'roll.