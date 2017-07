Sanchistas y susanistas

Se entiende que unas elecciones primarias para elegir al dirigente de un partido político no deberían de llevar la carga antagónica que es natural cuando se trata de optar entre rivales de diferentes partidos para dirigir el Gobierno o cualquier otro de los estadios que conforman el mapa político. Lo normal sería que una vez finalizado el recuento y nombrado el candidato que consiguiera mayor número de votos, se hiciera borrón y cuenta y nueva, se formara una piña y se olvidaran las posiciones, por supuesto legítimas, de los militantes que se decantaron por uno u otro candidato. Mantener un distanciamiento permanente es un auténtico disparate y mucho me temo que los que llevan las riendas del PSOE se están equivocando cuando persisten en marchar cada uno por su senda y lanzando pullas al contrario, si la ocasión se presenta. Han pasado varios meses desde que se celebraron las elecciones primarias para la Secretaría General que ganó Pedro Sánchez, y en el congreso celebrado en Sevilla donde Susana Díaz ha sido elegida Secretaria General del partido en Andalucía, no parece que ambos dirigentes estén por la labor de limar asperezas. Por el contrario mantienen una división manifiesta con ese cruce de lealtades como si de dos organizaciones distintas se tratara. Entre los delegados al congreso tampoco se percibía un ambiente conciliador. Se trata de militantes cualificados que son elegidos previamente según su pertenencia a un sector y aplauden con énfasis al dirigente de su cuerda y miran con el rabillo del ojo al del otro bando. Esa imagen no favorece para recuperar a los votantes que ha venido perdiendo en los últimos años. Una cosa son los militantes obcecados en la persona de un líder concreto, que en muchos casos se mueven por un interés particular, y otra los electores que están a la expectativa de lo que sea el PSOE como alternativa de poder. La división que se percibe a todas luces en sus filas, no es la mejor medicina para recuperar a los votantes que en las últimas elecciones le retiraron la confianza. Por otra parte el encono entre Sanchistas y Susanistas, exacerbado por seguidores acérrimos, puede dar lugar a que entre los propios militantes se produzca la reacción de votar en contra, negándole el voto a Pedro Sánchez en unas elecciones generales y negándoselo a Susana Díaz en unas elecciones andaluzas. Y en la coyuntura en que se encuentra el partido socialista no está para perder ni un solo voto.