Todos sabemos que las empresas con sede fiscal en X.X.X.X deben dar a su gobierno los datos de todos sus clientes y usuarios. Eso significa que deben aportar no solo datos de filiación sino los referentes a tendencias políticas, preferencias, gustos, y hasta biografías personales. Según dice la normativa de ese país se trata de medidas de seguridad de la información. Si por ejemplo uno de los clientes sufre un problema médico importante, que le deja condicionado de por vida, ese gobierno, gracias a estos datos, le dejaría en una situación de vulnerabilidad e indefensión ante posibles manipulaciones y negligencias. Lo trágico de todo esto no es que ese país tenga tal poder en su ámbito geográfico sino que toda empresa, con sede fiscal allí, opere donde opere, tiene la misma obligación de proporcionar información. Por ejemplo cualquier buscador o red social estaría en ese caso. Muchos de ellos están registrados en el país al que hacemos mención. Por ello, toda búsqueda e incluso toda marca inconsciente de nuestras aspiraciones y frustraciones vertida en las redes sociales, y almacenadas en la memoria temporal, van directamente a las bases de datos de dicho gobierno. Esta operación tarda solo unos segundos. Solo eso. Y a merced de lo dicho existen argumentos suficientes como para decir que estamos controlados y que dicho país tiene en jaque a la población mundial. Tal afirmación es muy grave, y hasta horrible. Considerar que un país tiene la hegemonía de la información es muy peligroso porque son desconocidas las ambiciones que ocultan y el uso que pudiera hacerse de ello. Sin duda esto recuerda a películas como "El show de Truman", "Matrix" y a libros como "1984". Todos inspirados en el gran clásico: "La caverna de Platón". Por ello es el mejor momento para decir que este mundo, el mundo donde vivimos, sigue siendo un mundo de apariencias y que no sabemos mucho de aquello que nos rodea - prácticamente nada-. Vivimos en falsas realidades concebidas para manipularnos, porque eso es lo que hay detrás de todo esto: control social. Lamentablemente, ahora más que nunca, lo que desconocemos nos acecha y nos envuelve de sombras oscuras. Esas sombras están en nuestro ámbito más cercano y en aquello a los que le damos la menor importancia. Estamos en peligro, sin duda. Y lo estamos por nuestra ignorancia y nuestra impotencia ante lo que nos rodea.