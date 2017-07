Tarea de todos

Una de las mayores preocupaciones de Europa es la política medioambiental y no es para menos porque de ella depende, de manera considerable, nuestra propia sostenibilidad y la de nuestro entorno. En base a ello, las ciudades de todo el mundo han empezado a tomar iniciativas contra el cambio climático con una 'Agenda Verde' que incluye acciones, medidas e infraestructuras que nos permiten a todos a avanzar en eficiencia energética, siendo ello uno de los principios básicos. Y todo ello, con el fin de alcanzar la meta establecida por los países en la cumbre de Paris en 2015. Es una cuestión que supera las fronteras europeas y a la que todo debemos sumarnos con pequeños gestos que empiezan por el reciclado y el cuidado de nuestros parajes, parques nacionales o espacios protegidos y que finalizan con una mayor concienciación o exigencia a nuestros gobiernos en esa responsabilidad de dar ejemplo con recursos económicos y partidas específicas presupuestarias para esa crucial política medioambiental. Hay temas dónde sobra la demagogia y falta un mayor compromiso para alcanzar ese 'Pacto de Estado' que precisan los temas vitales que deben marcar esa 'Agenda Verde' por depender de ellos la supervivencia de los sectores productivos y nuestra propia tierra. No podemos seguir poniendo excusas, hay que afrontar el problema del agua, la búsqueda de alternativas y nuevos aportes hídricos al modelo agrícola a la par que avanzar en esa economía circular que exige Europa mediante el aprovechamiento de los restos vegetales que genera el campo y, por supuesto, redoblar los esfuerzos económicos para dotar de más recursos al INFOCA no sólo en la lucha contra los incendios, sino de cara a los trabajos preventivos que, durante todo el año. Son tres cuestiones y problemas endémicos que esta semana volvían saltar a la actualidad por las reivindicaciones del campo que se muere de sed y esos incendios que nos desolaron al poner en riesgo una de las 'joyas medioambientales' de Andalucía, el Parque Nacional de Doñana o el que sufrimos en Cabo de Gata.

Es evidente que los incendios, como cualquier otra catástrofe natural, no se pueden predecir pero sí precisan de tareas de prevención para evitar males mayores. Por ello, pedimos explicaciones en el Parlamento sobre las tareas preventivas. Para evitar más pérdidas, Juanma Moreno a impulsado una declaración institucional en defensa de Doñana tanto en el Senado como en el Parlamento. Es importante que esté más presente que nunca en las instituciones, y que nos comprometamos todos a preservar un espacio natural único en el mundo.

Hace muchos años que aprendí de la Unidad Militar de Emergencias que la coordinación y cooperación es clave en las labores de extinción y más aún los trabajos preventivos, ya que contribuyen a evitar incendios al lograr que la cubierta vegetal de los terrenos forestales presente una mayor resistencia al inicio y a la propagación del fuego. Estas tareas incluyen la ejecución de rozas, desbroces, podas y de clareos en los cortafuegos y áreas de esparcimiento tanto de forma manual como mecanizada.

También aprendí la seriedad para de no echar balones fuera con declaraciones como las leídas esta semana en torno a una hipotética recalificación de suelos en Doñana tras el incendio cuando se sabe perfectamente que eso es imposible porque la Ley lo prohíbe.

En materia hídrica el gobierno andaluz debe de abandonar su postura de confrontación para sumarse a la búsqueda de soluciones y, como bien ha pedido Juanma Moreno, reconsiderar firmar ese Pacto por el Agua que fije prioridades con inversiones y fechas concretas de ejecución para garantizar el agua impidiendo que los excedentes vayan al mar, combinando de agua desalada, aprovechamiento de la masa terciaria y nuevos aportes.