¿Trama o tramita?

Pues lo mismo llevan razón los que hablan de tramas. ¿A qué podríamos atribuir esa inquina que parecen tener el gobierno y su asociado con las renovables en general, y con el autoconsumo en particular? ¿Se da una extraña confluencia de intereses entre lo que beneficia a las eléctricas y lo que parece ir bien a los intereses de Hacienda? Se trata de algo realmente curioso, porque es una coincidencia a favor de unos, y un considerable perjuicio para otros. Si los intereses de los primeros coinciden tal vez podamos hablar de un ejemplo que confirma la existencia de la trama. Puedo entender que las eléctricas no sientan mucha inclinación por favorecer que los ciudadanos hagan pequeñas inversiones para producir la energía que ellos mismos producen. Va en contra de sus propios beneficios y, aunque lo comprenda en lógica empresarial, lo desapruebo claramente como damnificado personalmente por la decisión de tales Compañías y como preocupado por el medio ambiente y el cambio climático. Creo que hay que luchar por conseguir una liberalización que, por cierto, impiden los más furibundos defensores de la libertad de mercado. Pero lo que no deja de parecerme un claro abuso es la argumentación que oí de boca de Montoro: No se puede derogar el impuesto al sol porque dañaría los intereses de Hacienda al recortar algunos cientos de millones lo que se recauda gracias a los impuestos derivados del consumo eléctrico a través de las compañías que, a su vez, se lucran con todo lo que pagamos nosotros, los consumidores. Es una situación en la que "todos" ganan (win/win); bueno, todos no, porque ya he dicho antes que estamos los que perdemos siempre. Ahí está la trama: los que tienen el poder y los que tienen el dinero, juntos, en contra de los que no tenemos ni lo uno ni lo otro y que enriquecemos sus arcas con nuestras pequeñas, pero numerosas, contribuciones. Si reprobé a las eléctricas, ¿qué puede esperarse que haga con el ministro de hacienda? ¿Es que, acaso, gravar el consumo eléctrico es la única forma de obtener fondos para evitar el déficit público? Y siendo esto un abuso manifiesto, ¿no es más detestable impedirnos realizar una actividad que resulta beneficiosa para la colectividad (es menos cara para los consumidores) que podría emplear el ahorro resultante en otras actividades económicas, y que sí sería beneficiosa para todos, aunque ese "todos" ya no sea la minoría que antes salía ganadora?