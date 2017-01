Valor y precioCuestión de barbadiccionario para entender a Gabriel

Aunque más parezca declaración de economista que de poeta, Antonio Machado hizo rimar que "Todo necio confunde valor y precio". No vendrá ahora al caso averigurar las razones que dieron inspirada luz para afirmarlo así, porque muchos autores seguro que comprueban cuán despistados están quienes interpretan lo que escriben, al modo de exégetas con sesudos comentarios o afiladas críticas. Aunque sí resulta ocasión de sostener, a propósito de las rebajas anunciadas en la instalación publicitaria, que estas, las rebajas, atenúan la necedad de la confusión que proclamó Machado. Ya que su atractivo, cuando se anuncian para acicate de las ventas, reside sobre todo en conseguir el mismo valor con algo menos de precio, esquinadas sean otras cuestiones como el hábito compulsivo o el consumo descontrolado. Tal resulta, entonces, con las gangas, no otra cosa que el resultado de un sencillo pero atrayente algoritmo: mismo bien que se adquiere a un precio bastante menor del que suele corresponderle. Pero no demos más vueltas al asunto, dado que sobran disquisiciones si se piensa, ay, en la apretura del bolsillo y la disciplina del ahorro../ Antonio Montero Alcaide

LA vuelta de las vacaciones de Navidad nos ha sorprendido el alcalde de la ciudad con una poblada barba. No vamos aquí a analizar los motivos que le han llevado a cambiar de imagen, ni tampoco nos interesa. Lo que si ha sorprendido a aquellos que lo conocen es el paralelismo que se produce con el anterior primer edil. Resulta que Luis Rogelio, que se afeitaba cada día, aprovechaba las vacaciones para descansar la piel y dejaba crecer la barba. Pues la misma situación se ha producido con Ramón Fernández Pacheco: vacaciones y a la vuelta nos encontramos con el cambio.

Cuentan que un/a dirigente del Partido Popular, cuando comenzó su carrera en esta fuerza política, llevaba una libreta en la que llevaba apuntadas las palabras más habituales que usaba el presidente para conocer su significado.