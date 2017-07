Cuatro Vegas necesita agua

En estos días en el que todos hemos sentido la 'ola de calor' no he podido evitar pensar en la sequía que acecha a muchos pueblos de Andalucía y en el problema endémico que para Almería se ha convertido la falta de agua ante la derogación del Plan Hidrológico Nacional y la carencia de acciones para mitigar o resolver ello. El debate está servido en una semana en la que somos testigos de la difícil situación que viven los más de 1.300 agricultores de las Cuatro Vegas que, desde hace dos meses ya, están sin agua para regar. El motivo es bien sabido; la Junta sigue sin ofrecerles solución y sin restablecer el caudal del Bobar al que accedían. Soluciones que no pasan por recibir agua de la desaladora de Carboneras, pues ello podría dañar seriamente la rentabilidad de los productores que cultivan las más de 3.190 hectáreas del Bajo Andarax. Y todo sin contar el sobrecoste de 9,5 millones de euros que supondría a los regantes y el hecho de que no existen conducciones que garanticen aportes hídricos a la zona regable. Estamos ante una opción nada viable que llevaría, al final, al cese de las explotaciones por los costes de mantenimiento. La Junta debe de restablecer el servicio para evitar que se tiran al mar 30.000 metros cúbicos de un agua que es prioritaria para la supervivencia de un campo que está muriendo de sed. Y más cuando ésta es un recurso hídrico tratado adecuadamente que, desde hace de 20 años, ha sido utilizado en esta zona. Debe primar el sentido común al estar en juego el futuro del sector agrícola del Bajo Andarax que es la mayor zona productora de tomate de Europa y en riesgo la sostenibiliad económica de la comarca, así como el mantenimiento de los más de 1.200.000 jornales que al año generan el sector, su industria auxiliar y sus comercializadoras. Y eso es algo que he aprendido de Juanjo Segura, concejal del Ayuntamiento de Almería, absolutamente pendiente y ocupado de estos temas. Es urgente volver a reclamar a la Junta la defensa de la reutilización de aguas depuradas del que el Bajo Andarax ha sido pionero. Un sistema sostenible con ventajas que ayuda a restablecer los acuíferos y que ha sido estudiado por muchos para su implantación en otros lugares. También que se revierta los 46 millones recaudado por el canon del agua en materia de depuración y se impulse ese 'Pacto por el Agua' para garantizar de todas las administraciones e impedir que los excedentes vayan al mar combinando la desalación con el aprovechamiento de la masa terciaria y nuevos aportes.