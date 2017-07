Visitas estériles

E N la misma semana hemos recibido la visita de dos ministros. Ambas presencias se aguardaban con expectación, porque muchas eran las incógnitas que se tenían que despejar relacionadas, de un lado, con la seguridad y, de otro, con las infraestructuras ferroviarias de la provincia. Sin embargo, como ya es costumbre, los ministros de Mariano Rajoy han trasformado, en cuestión de minutos, la esperanza en desilusión. En el ecuador de la temporada de rebajas, los representantes gubernamentales han hecho lo propio y han bajado los precios de todo lo que tiene que ver con la inversión para esta tierra. Así, el responsable de la cartera de Interior nos niega una Comisaría de Policía para Roquetas y un cuartel de la Guardia Civil en Vícar. Todo para una comarca, el Poniente, que reivindica mayor vigilancia en el campo y que duplica su población durante la época estival. Tampoco explica el ministro por qué Almería ha perdido 110 efectivos de las fuerzas y cuerpos de Seguridad del estado desde que el PP entró en Moncloa en 2011. Zoido no dio ni una sola medida sobre cómo el Gobierno afronta el drama de la inmigración irregular y sobre la reclamada aportación de más medios humanos y materiales para ayudar a un funcionariado, que se encuentra desbordado. No en vano, como ya le recordó el PSOE en el Congreso, en lo que va de año se ha superado la cifra de los migrantes que en todo 2016 llegaron a la costa española. Y mayores recortes e incógnitas dejó en la provincia la visita, también estéril, del ministro de Fomento. Íñigo de la Serna no ha dado, en ninguna de sus visitas, ninguna alegría a esta tierra. Esta semana nos ha dicho que nos conformemos con las comunicaciones a Granada porque AVE no hay y que la alta velocidad prevista para conectar con Murcia será de tercera división, categoría en la que juega Almería para el Gobierno del Partido Popular. El Corredor Mediterráneo que bajará por el Levante español se estrechará en el cuello de botella diseñado para Almería al reducir a una única vía el recorrido en la provincia. Los socialistas no queremos una vía. Exigimos, como el resto de la sociedad, doble vía. Una alta velocidad de primera división y actuaciones ya. Expropiaciones inminentes y más de 400 millones en los presupuestos de 2018. Desde el PSOE vamos a vigilarlo todo de cerca. Nosotros tampoco nos vamos de vacaciones.