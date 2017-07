Otra buena noticia

Si la pasada semana hablábamos en este mismo espacio del anuncio de la llegada de IKEA, esta semana traemos el convenio que acabamos de firmar con la directora general de Sostenibilidad de la Costa del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Raquel Orts, que da luz verde a la ejecución de la segunda fase de la recuperación ambiental del río Andarax, con una inversión que supera los 2,4 millones de euros y un plazo de ejecución de aproximadamente un año. La verdad es que no son semanas buenas para los que viven empeñados en dolerse permanentemente por lo mal que está Almería y lo poco que trabaja el Ayuntamiento. Lo siento por ellos, pero este anuncio, que hace realidad un proyecto deseado y querido por todos los almerienses, se suma a otros que también demuestran el compromiso del Gobierno de España con Almería. Proyectos como la eliminación del paso a nivel de El Puche, la rehabilitación de la antigua Estación de Ferrocarril, el desdoblamiento de la Carretera Sierra Alhamilla o el proyecto Puerto Ciudad. Los hechos demuestran que de cara al crecimiento y progreso de Almería resulta mucho más positiva la línea de actuación que sigue el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento, con un trabajo bien planificado y buscando la colaboración de las administraciones que no tienen interés en paralizar o entorpecer proyectos, que no vivir enfrascados en polémicas, discusiones o cuestiones estériles que sólo producen ruido de fondo. Creo que siempre será mucho más positivo alcanzar acuerdos como éste, que no sólo nos permiten integrar las actividades urbanas con el disfrute de nuestro litoral sino que nos hace recuperar un espacio público para el disfrute ciudadano, tal como hicimos al eliminar la tapia que cerraba el terreno anexo a la Estación por carretera de Ronda, convirtiéndolo en una zona de paseo y de encuentro. La recuperación ambiental del delta del río Andarax, una zona que presentaba problemas de ordenación general y una alta degradación del entorno, también permitirá dar continuidad a los itinerarios costeros: el Paseo Marítimo de Almería y el Camino de Ribera. Otra noticia que es buena para todos los almerienses. Incluso para los que, desde la comodidad de sus cargos, se empeñan en vivir en un agotador estado de tristeza permanente.