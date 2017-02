El caos de los interinos

Nuestro sistema laboral proporcionaba seguridad. No en el empleo, eso no. Seguridad en saber a qué atenerse: alternancia entre contratos temporales y desempleo, alguno a tiempo parcial y sueldos en consonancia con esa precariedad. Así la cosa, recordarán que, el pasado septiembre, el Tribunal de Luxemburgo resolvía una cuestión planteada por un Tribunal español declaró que no indemnizar a los interinos era discriminatorio, equiparó su cese al despido objetivo y el Tribunal español fijó una indemnización de 20 días por año trabajado. La respuesta europea era un poco liosa, la verdad. Hablaba de la discriminación de temporales frente a fijos y la conclusión lógica no se hizo esperar. Una segunda sentencia, del Pais Vasco, extendió a una trabajadora temporal de la Administración el despido que decía Europa. En lugar de los doce días por fin de contrato 20 al considerarlo despido objetivo. Siguieron otras sentencias y no faltó quien denunció que repercutían en el empleo. Contratar a una persona por 800€ mensuales durante un año, ahorrando cotizaciones sociales por alguna medida de fomento y, quizás, tener que pagarle 500€ de despido generaba incertidumbre.

La posibilidad de que se produjeran miles de demandas judiciales también estaba ahí, así que el Gobierno creó una Comisión de expertos que daría con la solución. Tres meses de trabajo después concluyeron que "Razones de seguridad jurídica aconsejan aplazar la formulación de un informe definitivo hasta tanto no se cuente con esas imprescindibles resoluciones". ¿Cuáles? Más sentencias. No corramos a reírnos del Comité de expertos incapaz de interpretar la Sentencia del Tribunal Europeo. Faltaba otra vez Europa para añadir caos al tema. El presidente de la Corte europea, Koen Lenaerts, ha pasado por España y reconoce que "no comprendieron completamente el problema". Dijo que pensaron que la respuesta era la correcta, pero ocurre a veces, que no se entiende correctamente el contexto completo". No me estoy inventado la frase para hacerla humorística. Es textual. Para rematar, afirmó que, como ya saben más, si un Tribunal español pide una aclaración esta vez en lugar de tres jueces lo van a ver cinco. Cuatro ojos ven más que dos, dice el refrán español, hasta que Bruselas lo reinterprete. Luego se quejan del Brexit, el aumento de la eurofobia y el descrédito de las Instituciones europeas.