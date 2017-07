1.800 días

C UANDO Íñigo de la Serna vuelva a visitarnos el próximo martes, habremos superado los mil ochocientos días sin obras de Alta Velocidad en nuestra provincia. Desconocemos lo que vendrá a contarnos el ministro de Fomento - el tercero que pasa por Almería sin que el Gobierno haya movido ni una sola piedra en cinco años-, pero los hechos no dejan lugar a dudas. La edad de hielo que vive la provincia con el Gobierno del PP, en la que multitud de obras están congeladas, contrasta con el 'calor' que reciben otros territorios. El dinero ha corrido como la espuma allí donde ha querido Rajoy quien, de la misma manera, no ha considerado que lo planificado para Almería fuese ni mucho menos una prioridad. En estas circunstancias, da la sensación de que el ministro de Fomento solo viene a la provincia a contar lo bien que va su empresa de demolición de proyectos del AVE que ya estaban redactados y que ha decidido rehacer. Sin embargo, esta estrategia solo va a conseguir que Almería acumule siete años de desesperación y frustración, cuando lo único que esperaba la sociedad almeriense del ministro era que comenzara a licitar obras.

De la Serna, en todo caso, tiene la oportunidad de cambiar esa percepción comprometiéndose a invertir lo necesario para mejorar la línea convencional del tren y acabar ya con los insufribles trayectos a Madrid o Sevilla. Ese sería un primer paso para dejar de pensar que somos víctimas de un monumental engaño por parte del Gobierno.

De la misma manera, es necesario no perder la perspectiva sobre las mejoras que necesitamos en las carreteras provinciales y que dependen también del ministro de Fomento. La sociedad almeriense viene reclamando desde hace mucho tiempo un tercer carril en la A-7 entre Viator y el Poniente almeriense, nuevos accesos a Vícar y al puerto de la capital. Ahí tiene tajo también el ministro. De la Serna no puede aterrizar en Almería solo a contarnos cómo va su plan, que no es el plan que Almería quiere y necesita. Tiene que venir con compromisos de cara a los presupuestos de 2018. No puede ser que Almería vuelva a aparecer entre las provincias con menor inversión, tal y como ha ocurrido en 2017. Necesitamos un compromiso cierto después de cinco años de soportar las visitas 'turísticas' que han realizado Rajoy y sus ministros a Almería sin dejarse ni un solo euro en nuestra tierra.