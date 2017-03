La enseñanza vial y los accidentes

Las últimas noticias sobre seguridad vial son realmente preocupantes. He sido profesor de auto escuela más de treinta años, y en numerosas ocasiones he manifestado mi disconformidad con los métodos de la enseñanza. Las instituciones deben de poner en práctica aquellas política capaces de racionalizar la sociedad, y esto no depende solo de la D.G.T; incluso yo diría que ni de las autoescuelas; es el conjunto de una sociedad responsable, educada y que solo se logra con la escuela; no podemos excusar nuestra responsabilidad en organismos como la Comisión del Parlamento, O.N.U, O.N.S, o La Unión Europea, que puso en vigor un plan que duraría hasta 2020 con una serie de reformas legislativas. El sector de las autoescuelas adolece de la ayuda, tanto económica como didáctica para ejercer con eficacia, más que una enseñanza, la correcta actitud que nos lleve a tomar correctamente las decicisione. Es fundamental el conocimiento a priori, la anticipación a los hechos que sobre vía, vehículo y el propio conductor deben tenerse en cuenta, la capacidad de anticipación, en pocas palabras, saber ver; y eso no se consigue solo haciendo normas, ni elaborando programas administrativos desde los despachos, que está muy bien, pero que también tienen como resultado el castigo de sanciones económicas, que no es la solución a adoptar. En definitiva, "escuela", preparación personal, para tomar decisiones acertadas; creo que debe ser motivo de asignatura troncal donde se evalué tanto la aptitud y actitudes de los profesionales, donde un título no avale los conocimientos, sino también la forma de llevarlos a cabo no podemos pasar por alto la competencia de precios en la autoescuelas, que en cierto modo viene avalada por aspirantes al permiso de conducir, jugando un papel, que afecta las remuneraciones de los profesiones. En 2005 se celebraron unas jornadas, donde el señor Montoro diserto sobre la ley del carnet por puntos, afirmando su eficacia, pero por encima de esto sigo afirmando: escuela; Porque entre otras cosas. "En ello nos va la vida".