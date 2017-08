Siempre hemos tenido la sensación de ser un país de chapuzas. Por eso a veces hemos pensado que lo extranjero (blanco, por supuesto), era por el hecho de serlo, mejor. Y cuando muchos indicadores, demuestran que eso no es así, las noticias patrias, vuelven a recordarnos, que las chapuzas, en nuestro país están a la hora del día. Lo de Cataluña resulta verdaderamente penoso, vergonzoso y humillante. La manifestación para hacer saber a los terroristas, que lo que ellos llaman Al Andalus, está unida para seguir con fuerza en el camino del progreso y de la democracia, unos cuantos descerebrados, en complicidad con el Govern, la intentaron convertir en una pantomima independentista, con actuaciones realmente oportunistas, y alejada hasta el extremo, de lo que hubiera sido un rechazo unánime al terrorismo, y un homenaje a las víctimas. Pero la CUP y adláteres, solo escenificaron el preludio de la gran chapuza que vendría a continuación. La chapucera presentación de la más grande de las chapuzas, de este Govern, que los catalanes se procuraron en su día: la ley de desconexión. Es tan vergonzoso, que uno no puede creerse, que esto esté ocurriendo en Cataluña.

Me encanta Cataluña. Mi abuela era catalana. Lloret de apellido. Mi nieto precioso nieto Aleix es catalán. Uno de mis hijos vive en Cataluña. Cataluña fue siempre tierra de innovación, de emprendedores, de intelectualidad, de cultura y de acogida. Que hay de todo eso, en las actuaciones de Puigdemont y Junqueras, a las órdenes de la CUP. Es una gran chapuza todo lo que están pergeñando, a espaldas de la mayoría de los catalanes y por supuesto de los españoles, que creo que también seríamos afectados y perjudicados. No solamente están despreciando las leyes y las normas que entre todos nos dimos para convivir. Están despreciando a más de la mitad del pueblo catalán. Nos desprecian y desprecian, todo lo que no sea eso, que le ordenan los diez diputados y diputadas de la CUP, y lo que no sea poner los tribunales a sus órdenes, para anmistiar todas sus vergüenzas, como las del 3% y compañía. Si no, por qué tanta prisa. No puedo creer, que los catalanes permitan que estos facinerosos, sometan a Cataluña a sus intereses espurios. Porque son los catalanes y las catalanas, los que realmente tienen el poder de frenar esta gran chapuza, impropia de Cataluña. Impropia de cualquier país democrático y civilizado. A lo mejor, al final, es la independencia de Cataluña, lo que todos acordamos. Pero de otra manera. Porque lo que está ocurriendo ahora, es bochornoso.