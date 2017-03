La influencia de la política

P ENSAR en términos políticos es entrar en una vorágine odontológica que discurre por la línea de los partidos políticos, buscando intereses que se proyectan sobre aquellos asuntos más urgentes. Por otra parte hay que reconocer la política, como cualquier otra actividad, como algo que tiene un gran potencial que se proyecta sobre una vida en común; así pues, podemos reconocerla bajo el paradigma de un discurso de la acción que influye sobre leyes antropológicas, territoriales o de cualquier otro signo. La sociedad de hoy podría distinguir etapas que están influidas por un proceso abierto a una totalidad globalizadora, de supervivencia; por otra parte también advertimos la defensa sicologista, esencialista de corte segregacionista, que distingue a la totalidad como una división de términos enfrentados, tal cual como defendió Carl Smit, que definió conceptos antagónicos donde una parte exterminaría a otra en caso de conflicto. Pero yo sigo creyendo que las diferencias políticas tendrían que hacerse desde teorías reconstructivas, objetivas, muy al contrario de la contemplación de procesos subjetivos que tienen su representación en grandes potencias o en prohombres cuyo deseo es llevar a buen puerto sus intenciones, incluso basándose en leyes que justificarían una acción opaca y oscura. Me gustaría invitarle al lector a que reflexionase sobre cuantos prohombres nos rodean en el circo de la política nominalista y relativista que rige los distintos cometidos sociales, cuestión esta que hemos podido apreciar en el Este y Centro Europa. Las grandes potencias y en general todos los países deberían repensar la política atendiendo las respuestas de los diferentes dogmas que hacen alusión a una política sustantivista, con la intencionalidad de reconstruir una sociedad en constante desorden dentro de la democratización de la modernidad. Así pues, los ciudadanos no tenemos que ver la política como una esfera autónoma del individuo, sino como algo que está en constante simbiosis con la democracia y por ende con los proyectos de carácter universal que le brinda su teoría. Creo que los grandes retos de la política radican sobre las distintas ciencias sociales, sobre todo en la cultura; me asombran las decisiones de ciertas elites de las universidades que han decidido que sea el inglés el idioma utilizado para la producción de conocimiento científico en, o como he podido leer en un conocido medio informativo: el nuevo presidente de los Estados Unidos, cancela la versión en español de la página Web de la Casa Blanca.

En este ejemplo de argumentación, tendríamos la siguiente hipótesis: estamos asistiendo a un amplio cambio cultural, en que una visión del mundo reemplaza a otra y aunque no se haya demostrado aun empíricamente tal cambio cultural, lo que sí parece claro es que se está produciendo un cambio intergeneracional.