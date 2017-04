La memoria que persiste en los relojesGabriel Amat sigueEl perro, el amigo más fiel del hombre

Salvador Dalí pintó "La persistencia de la memoria", con sus relojes blandos o derretidos, tal vez para expresar que la facultad con que se recuerda el pasado ha de reblandecerse con el tiempo. Dijo asimismo Dalí que el tiempo no se podía concebir, pero sí el espacio. Aunque, además de esta afirmación algo sesuda, también se dejó caer con que sus relojes blandos no eran sino queso camembert, de pasta blanda, untuosa y suave. De modo que, con esa representación, la del queso desecho, podrían ser más comprensibles las elucubraciones filosóficas sobre el espacio y el tiempo e incluso la teoría de relatividad. Acaso no participe este reloj, puesto a la venta más o menos improvisada, de tan altas especulaciones pero, al cabo, un instrumento que mide el tiempo no es, aunque lo parezca, un objeto común. Porque con la circulación de sus agujas se consumen las horas, materia reglada del tiempo, y se ensartan los días en el rosario de los años. Si bien, contra esta imposición taxativa, no falten revolucionarios que proclamen sus diatribas frente a la dictadura del tiempo… hasta que se haga blanda y derretida la memoria que persiste en los relojes. / Antonio Montero Alcaide

E N esta misma sección hace más de un año que ya comunicamos la intención de Gabriel Amat de seguir al frente del PP de Almería. Algunos, poco informados, hablaban de su posible marcha, de que dejaba paso y otras sandeces propias de quienes no conocen al actual presidente Amat. Se siente con fuerzas y no cederá nunca al "chantaje" de aquellos que están tratando de apartarlo de la primera línea política por todos los medios. Fuera ha dejado sin argumentos a los que presionan y en sus propias filas aquellos que se las prometían felices van a tener que esperar a mejores tiempos.

El perro es el amigo más fiel del hombre. Una prueba la tenemos en el staffordshire del presidente de la Cámara de Comercio. Sale a andar con él cada día, lo espera paciente y cuando no aguanta más le toca con la pata para incitarlo.