La moción y el Congreso

Hemos vivido una semana muy completa en cuanto a política se refiere. Todavía no nos habíamos recuperado de los efectos de la moción de censura presentada por Podemos para desbancar al PP del gobierno - sabiendo de antemano que era un intento fallido - cuando el PSOE se dispone a celebrar su congreso para confirmar a Pedro Sánchez como Secretario General. En lo tocante a la moción de censura, destacaría dos cuestiones, la primera que, aunque sea cosa sabida, no está demás que se haya visualizado en el Parlamento la corrupción que reina en el PP, mediante una exposición detallada de los casos enumerados por la parlamentaria de Podemos Irene Montero. La segunda cuestión, ese tímido acercamiento de Podemos al PSOE para desbancar al PP del Gobierno. Como si Podemos estuviera en posesión de la verdad y sus principios fueran infalibles, tal acercamiento se produce porque según Pablo Iglesias hay un nuevo PSOE. La cosa no está tan clara en cuanto al partido que tiene que experimentar un cambio. Admitiendo que haya un nuevo PSOE, Podemos no puede permanecer estancado en sus posiciones iniciales. ¿Acaso podría el PSOE pactar con el Podemos de sus orígenes cuando envolvían a los socialistas en la casta? Desde que se instauró la democracia hay un sector que se ubica a la izquierda que, con legítimo derecho, se caracteriza por su animadversión al PSOE por encima de cualquier otra motivación política que, obviamente, desembarcaron en Podemos ante la posibilidad del "sorpasso". ¿No se produciría una espantada de los "anti-PSOE" si se llevara a cabo un acercamiento? ¿Es posible compatibilizar el acercamiento al PSOE con las lágrimas de emoción que brotaron de los ojos de Pablo Iglesias abrazado a Julio Anguita? En fin, no estaría de más que los partidos que se califican de izquierda empezaran a derribar las barreras que les separa, pero la cosa no es tan fácil a la vista de lo que cada uno representa. Y si se trata de acercar posiciones la renovación tiene que ser recíproca. El tiempo lo dirá. Con respecto al congreso del PSOE, ha ocurrido lo previsto, Pedro Sánchez ha sido nombrado Secretario General y ha elegido una ejecutiva a su medida. Todo normal salvo el comportamiento, a mi modo de ver inadecuado, de Susana Díaz y sus seguidores, plantando al nuevo Secretario General y celebrando no sé qué en una fiesta cutre que circula por las redes para vergüenza de muchos militantes andaluces ajenos a semejantes romerías.