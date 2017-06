El estado de la moción

La moción de censura ha servido para dos cosas, al menos. Una, servir de sustituto al Debate del Estado de la Nación. Otra, comprobar, de nuevo, la variedad de registros de nuestro diputado estrella, Rafael Hernando. El debate del Estado de la Nación lleva desaparecido desde 2015. Si regresa puede que sea como Debate de la Plurinación. Ningún problema con ello. Significaría que la clase política han decidido abordar la organización territorial del Estado. Hasta ahora la solución consiste en exportar el problema al futuro, confiando en que se solucione solo o le estalle al siguiente que llegue. Lo que ocurra antes. Tampoco la nación ha cambiado mucho estos dos años. Se resume en que han aparecido nuevos casos aislados de corrupción. Cuando Irene Montero, empezó a recitar los nombres de la corrupción en España, tuve la misma sensación que con el soniquete de la lotería de Navidad: seguí a lo mio con la letanía de fondo. ¿Quién hubiera dicho que daba para dos horas de casos aislados?

La moción terminó y todos se sintieron contentos. Podemos comprueba que es más fácil evitar que alguien llegue al Gobierno que desalojarlo. El PP contaba con que se le reprocharía la corrupción y hasta la falta de ética de la amnistía fiscal, pero no se formaría una mayoría a favor de la candidatura de Pablo Iglesias. Los redactores de la Constitución tenían miedo a la inestabilidad. Decía Ciorán que se puede gobernar sin crímenes pero no sin injusticias. Así que siendo la injusticia inevitable, apostaron por la estabilidad. La moción de censura exige una nueva mayoría de Gobierno en torno a un candidato. El grupo de profesores que creó Podemos fue capaz de captar la rabia de millones de ciudadanos y transformarla en escaños parlamentarios, pero les cuesta asimilar que cambiar las normas exige seguir las normas que dicen cómo cambiarlas. Y ese cambió le obliga a dialogar y contar con otros. Es más aburrido que asaltar los cielos, pero útil si intentas mejorar la Tierra. Quién, una vez más, consiguió colar una frase en el top ten del Debate fue Rafael Hernando, y no por lo elevado sino por lo estrafalario. ¿Piensa que, en una pareja, el varón se sentiría mentalmente castrado si su compañera es laboralmente mejor? Es lo que parecía decir con el comentario sobre Irene Montero. A Hernando le dará igual porque tiene ya muchos trienios en el Congreso. Lástima.