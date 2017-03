Con la mujer desde lo local

Un año más, el Ayuntamiento de Almería se ha sumado con diferentes actos a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Recordando el papel que vienen realizando las distintas administraciones por una igualdad real entre hombres y mujeres es justo reconocer que las Políticas de Igualdad no serían posibles sin los ayuntamientos. Y el de Almería ha sido pionero en esa tarea creando, allá por el año 2005, el Área de la Mujer, y haciendo visible su compromiso por la igualdad de derechos entre mujeres y hombres.

Un trabajo que ha estado apoyado por los Centros Municipales de la Mujer, primer recurso público al que acuden las mujeres, sea para buscar apoyo al emprendimiento, respaldo al asociacionismo, para conciliar mejor su vida laboral con su vida familiar o de ocio y, también, por desgracia, para recibir ayuda y asesoramiento frente al maltrato o la discriminación.

En el acto institucional celebrado este año, que ha servido además para homenajear la trayectoria personal y profesional de ocho mujeres ejemplares y representativas de nuestra sociedad en ámbitos como el laboral, cultural, deportivo, empresarial, social..., el alcalde, Ramón Fernández Pacheco, convocaba a la sociedad almeriense a dar un paso más en el largo camino aún por recorrer.

Y es que, como proclamó en su discurso, no habrá verdadera igualdad mientras mujeres y hombres no tengan las mismas oportunidades en el acceso al mercado laboral, mientras las mujeres perciban menos salario por el mismo trabajo que los hombres, mientras que el desempleo femenino sea superior al masculino o mientras la mujer soporte las mayores tasas de temporalidad en el empleo. Pero, sobre todo, mientras haya mujeres que sigan muriendo asesinadas a manos de sus parejas o ex parejas.

Nuestro alcalde confirmó, una vez más, su compromiso personal e institucional para seguir desarrollando programas de empleo dirigidos a los colectivos menos favorecidos, su apuesta por la formación, la inserción y la integración; su lucha contra la violencia de género, concienciando a los más jóvenes; su implicación con la conciliación y la corresponsabilidad laboral, y su decidido apoyo a dar el protagonismo que merece la mujer, sin olvidar la situación de muchas de ellas acosadas por la desigualdad, la violencia, la pobreza y la injusticia frente a lo que debemos rebelarnos con todas nuestras fuerzas.