Entre la niebla y Silent Hill

Señoras y señores, en cuestión de unas semanas, Cabo de Gata se ha convertido en todo un parque de atracciones repleto de dípteros nematóceros culícidos sedientos de sangre fresca. Esta misma tarde, al aparcar mi coche, he podido presenciar una nube (pero literal) en el parabrisas...eso sin contar a los amiguitos que me he llevado sin querer a casa, y con los que he tenido que vérmelas durante las últimas noches...Y no, no son de esos que simplemente molestan la vista o hacen cosquillas. Son auténticos "chupópteros" incansables. Hace una semana que fui testigo de esta conglomerada presencia cuando hacía "running" desde el barrio hasta la iglesia de Las Salinas, a través de un camino de arena que queda entre la carretera y las charcas (ya daba espanto lo que bailaba de un lado a otro junto a un arbusto). Ahora lo que tenemos en pleno barrio es una auténtica invasión vampírica. ¿Humedales? ¿Falta de mamíferos voladores? (una auténtica pena que haya cada vez menos murciélagos por aquí en tales condiciones, la verdad) ¿Cambios climáticos? ¿Instalaciones deterioradas? ¿Basuras y residuos de toda índole? ¿Otros?

A saber...Lo que está más que claro es que hace unas semanas, precisamente, aludía a la dejadez a la que se somete esta barriada por parte de las administraciones. No hay nada más que darse una vuelta a lo largo de la "recta de Las Salinas"...y no...no son los preparativos para una nueva temporada de "Mar de Plástico", ni parte del making-of de "Saw"...ni de "El libro de Eli"...No...No... Es la misma estampa real de siempre, solo que camuflada por el "curre" de las diferentes productoras que nos visitan, precisamente, interesadísimas por este paraíso aún "algo" natural. Por otra parte, y para sellar la evidencia expuesta, también deberíamos preguntar cómo se consiente que pasen tantos años y tengamos el tramo de carretera que va desde el faro (más concretamente desde el Aula del Mar) hasta Cala Rajá en unas condiciones mucho más que pésimas. Algunos agujeros de esa carretera van camino de convertirse en auténticos "Fosos de Lázaro". Saben que el verano está a la vuelta de la esquina, ¿verdad? Saben que aquí de primavera no entendemos mucho, ¿no es cierto? Pues tienen a la "joya de la corona" para salir corriendo... Así que, por favor, asuman cada parte de la tarta y no usen más este "marco incomparable" para sacar unos cuantos votos más a base de dos o tres gestiones de última hora, acaloradas bajo la presión de las elecciones. Escribe un cabogatero...muy cabogatero... Pd: ¿Habrá que esperar a que se unan los blatodeos a la fiesta? Esperemos que no...