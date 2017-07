El paro y el calor

Junio y Almería significan, como regla general, incremento del paro. Este año, el aumento es el mayor desde 2008 y nos devuelve al comportamiento del desempleo anterior a la crisis. Puede extrañar, pero es debido al fuerte componente estacional de nuestra economía con actividades de campaña que emplean miles de trabajadores. En el conjunto de España la perspectiva de un verano record de turismo e inicio de las rebajas, explican el descenso del paro. En nuestra provincia eso no basta para compensar la interrupción de la campaña. Como la mayoría de esos trabajos lo desempeñan mujeres, la consecuencia es que el 72% del nuevo desempleo sea femenino. Otra señal de vuelta a la normalidad. Tan regreso a la normalidad que el 57% de los parados inscritos son mujeres y coincide con la distribución del paro por género de hace diez años. Fue en agosto de 2008, al empezar la crisis de la Construcción y su secuela de destrucción de miles de empleos, cuando los hombres en paro superaron por primera vez a las mujeres. Se mantuvo así hasta 2015 y la recuperación ha sido sobre todo de empleo masculino. El término recuperación está bien utilizado, porque no vemos algo nuevo. Recuperamos lo mismo del pasado, esto es, puestos de trabajo en Construcción y Hostelería, que emplean mayoritariamente hombres. Recuperamos la precariedad de entonces, sumándole la de ahora, en forma de contratación a tiempo parcial y bajos salarios. No parece suficiente. Habría que aprovechar el viento favorable, mientras dure, para avanzar hacia un empleo más estable y de mayor calidad. Que el empleo creado no es estable lo acredita el dato de contratación indefinida. Solo el 5% del total de junio sea indefinido. El total de contratos temporales en un solo mes, 32.000, es tan elevado que necesariamente su duración tiene que ser mínima y firmarse varias veces con el mismo trabajador. Pues así y todo, no impide una subida del paro de 2.092 personas ni una destrucción real de empleo de 7.831. Es la cifra en la que desciende el número de cotizantes a la Seguridad Social en junio. Insisto, puede parecer chocante, pero es "lo normal". La interrupción de actividad afecta a miles de trabajadores fijos discontinuos, y las contrataciones de verano posibilitan que el incremento del paro sea menor que la cifra final de pérdidas de empleo. Lo bueno es que, al iniciarse otoño los que ahora parados volverán al trabajo. Lo malo está en que los que ahora trabajan volverán al paro hasta Navidad.