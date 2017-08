El paro y la dieta paleo

La dieta paleo se ha puesto de moda. Comer como los ancestros, los hierbajos de temporada. ¿Cómo saben que eso era lo que comían los ancestros? ¿Es la conclusión de analizar las tripas de Otzi, el hombre de las nieves? No sé, no quiero dispersarme. Nuestro mercado laboral es como esa vida ancestral. El español y, aún más, el almeriense. Vivimos a ritmo de temporada: los que entran al desempleo saludan a los que salen. No es un adiós. Es un hasta luego. Volverán a cruzarse al acabar el verano, aunque en dirección contraria. Nada nuevo, el mercado laboral español es precario y de cada crisis ha salido más débil aún. El inico de cada mes y el final de cada trimestre, lo recuerda. Como nada asusta más a un político que el silencio, es también el momento en que se ofrecen soluciones. La de esta ocasión procede de Ciudadanos. Anuncia una reforma laboral destinada a reducir la elevada precariedad de los contratos. Hay un refrán chino que ha hecho fortuna, y seguro conocen. Viene a decir que cuando se apunta a la luna, hay quien mira al dedo y no a la luna. Trasladado al caso, si las actividades económicas que emplean mayor número de personas - hostelería, agricultura, construcción- son temporales, la contratación también lo será. No es el tipo de contrato, o no en primer lugar. Es el modelo económico. Por lo demás, los datos de julio en Almería sirven para aventurar, donde se situará el desempleo a fin de año. Agosto empieza con un 6% más de paro que a comienzos de junio. El incremento en 3.950 personas es el mayor desde 2009, como también lo es la caída de afiliados a la Seguridad Social en más de 15.000. Más importante es fijarnos en la variación interanual del paro. En doce meses ha bajado un 7,5%, en los doce anteriores se redujo un 11%. Quienes detectan un efecto saturación en el mercado laboral no van desencaminados. No se trata de que el paro no vaya a bajar. Es que el ritmo de descenso será menor, porque nos acercamos al nivel de paro estructural, que seguirá existiendo incluso con empleos vacantes. El desempleo cíclico, el de la crisis se ha absorbido rápido. Un cálculo realista, por tanto, es que pasemos de los 65.000 parados actuales a 60.000. El mejor dato en diez años, pero aún el doble que antes de la crisis y sería la prueba de esa dificultad para reducir el elevado paro estructural que enfrentaremos desde ahora.