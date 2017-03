Por varios motivos estoy siguiendo con mucho interés el proceso de las primarias en el PSOE. Son razones objetivas y subjetivas. Las subjetivas no interesan. Las objetivas, porque mucho nos va en el envite. Mucho más que el simple hecho, algunos dirían que anécdota, de quién será el próximo secretario general. Digo que no digo nada nuevo si afirmo que la gobernabilidad y la gobernación en España, durante un par de décadas, depende del resultado de estas primarias. De ahí la importancia que le están dando los medios a las noticias dimanantes de los entornos de los candidatos. Aunque a fuer de ser justos, diría yo que no tienen la misma repercusión las noticias que se producen en relación con todos los candidatos. O sea, que no hay ecuanimidad, aunque sí una extraña coincidencia, en los medios. Unos se concentran en torno a Susana Díaz; otros, resaltan la figura de Pedro Sánchez. Pero, y aquí está la coincidencia, todos concuerdan en ningunear, o por lo menos en postergar, a la figura de Patxi López. Sería lo más fácil atribuir semejanzas y diferencias a posturas preconcebidas: cada uno con el suyo. Pero me gustaría bucear en los criterios que puedan utilizar cuando seleccionan contenidos y tiempos. ¿Qué va antes, la valoración de los candidatos y, de acuerdo con ella, la atención que se les presta? ¿O no será que se trata de hacer crecer la valoración de los candidatos mediante la potenciación de la atención a sus noticias? Si es la primera, ¿quién ha hecho semejante valoración previa? ¿A quién se sigue? Y si es la segunda, ¿quién dio las instrucciones para ensalzar a uno frente a los otros? ¿O es que los medios se preocupan más por la fanfarria, por el ruido que provocan los actos y los mítines, que por el contenido de los mensajes? ¿A más voces y más tremolar de banderas más valor? ¿A más asistentes, más importancia? Y, esto sería lo más serio, ¿se han seguido estos últimos criterios para dar de lado al candidato López? ¿O es que hay alguien, o algunos, a los que no interesa que se escuche con más resonancia al ex-lehendakari? Estar en medio no parece que le favorezca porque lo tienen como aprisionado y oculto por una y otra banda. Es como si quisieran mantenerlo alejado no solo de los militantes, sino también de los simpatizantes y votantes socialistas. Y olvidamos que, aunque en los bocadillos solo se vean las dos rebanadas de pan, lo mejor suele estar en medio.